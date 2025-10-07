Pour Steve Kerr, ce n’est absolument pas la « Last Dance » des Warriors

La saison qui va s'ouvrir dans quelques jours est la dernière du contrat de Steve Kerr. Une situation qui pourrait être problématique ailleurs ou pour un autre coach, mais pas pour celui des Warriors. Ce dernier prône la patience et a déjà annoncé que son futur s'écrirait en 2026. Pour le technicien, inutile de se presser, tout est sous contrôle.

« Une des choses dont je suis conscient, c'est que dans le sport, et dans tous les sports, le coach a une date d'expiration », juge le quadruple champion NBA. « Si vous sentez que ça ne marche plus, alors il est temps de partir. Je ne pense pas que ce soit le cas. On n'en est pas là actuellement. »

Après onze saisons sur le banc de Golden State, Steve Kerr n'a pas la sensation que son discours passe moins dans le vestiaire, ou chez les cadres comme Stephen Curry ou Draymond Green.

« Je me sens très à l'aise avec les joueurs. Je sais qu'ils me respectent. On a une excellente collaboration. J'adore travailler avec cette franchise. Donc si on me pose la question, je pense que ça va continuer. »

« Je ne veux pas aborder ce sujet pour l'instant car je veux voir comment je me sentirai dans six mois »

Alors pourquoi patienter plusieurs mois et ne pas signer une prolongation dès maintenant, pour clore ce dossier ? Steve Kerr estime que ce n'est pas « la bonne décision à prendre » car il veut se donner le temps de voir comment les choses vont évoluer.

« En vieillissant, je réfléchis beaucoup à ce qui pourrait me pousser à quitter la NBA. J'adore faire partie d'une équipe, d'un groupe, mais les déplacements, la longueur de la saison commencent à peser. La vie entre en ligne de compte, la famille, les petits-enfants. On verra où en seront les choses en fin de saison, ou au milieu, peu importe. Je ne veux pas aborder ce sujet pour l'instant car je veux voir comment je me sentirai dans six mois. »

Et ne comptez pas sur lui pour parler de « Last Dance » avec les Warriors, comme en 1997/98 avec les Bulls…

« Sous aucun angle, je ne vois les choses ainsi. Curry, Green et Jimmy Butler ont encore deux ans de contrat. Alors qu'avec les Bulls, tout le monde était libre en fin de saison. C'était très clair que c'était la fin », rappelle l'ancien shooteur de Chicago. « Et on avait gagné deux titres de suite aussi. La situation était unique. Là, on est dans une situation traditionnelle en NBA avec des stars vieillissantes qui veulent être encore performantes, et on ne sait pas si ça va durer un, deux ou trois ans. »