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Kristaps Porzingis déjà à l’arrêt chez les Warriors…

Publié le 28/09/2026 à 17:11 Twitter Facebook

NBA – Alors qu’il était encore pleinement autorisé à s’entraîner la semaine dernière, Kristaps Porzingis souffre d’un problème de santé qui va l’écarter des terrains pour une durée indéterminée. Il ne fera pas le déplacement à Hawaï avec les Warriors.

Kristaps PorzingisLa saison n’a pas commencé que les Warriors doivent déjà gérer un premier coup dur. Kristaps Porzingis ne participera pas au début du « training camp » en raison d’un problème de santé dont la nature n’a pas été précisée.

D’après Anthony Slater, d’ESPN, l’intérieur letton est même considéré comme absent pour une durée indéterminée et ne fera pas le voyage à Hawaï, où Golden State doit poursuivre sa préparation.

Une nouvelle d’autant plus surprenante que Mike Dunleavy Jr. a précisé que Kristaps Porzingis était encore sur le terrain la semaine dernière et qu’il avait reçu le feu vert complet du staff médical. Ce n’est que dimanche que le GM des Warriors a appris que son joueur était confronté à ce nouveau problème de santé…

Un passif forcément surveillé

À ce stade, Golden State n’a communiqué ni diagnostic précis, ni calendrier. Il faudra donc attendre avant de savoir s’il s’agit d’une simple précaution ou d’un souci susceptible de perturber le début de saison du Letton.

La situation sera forcément suivie avec attention puisque les problèmes physiques ont largement rythmé les dernières saisons de Kristaps Porzingis. Arrivé à Golden State en février dernier, il avait notamment dû patienter avant de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs, entre une tendinite au tendon d’Achille et les conséquences du mystérieux « syndrome STOP » qui l’avait affecté auparavant.

Il avait ensuite progressivement retrouvé de meilleures sensations, au point d’assurer en mars que son corps revenait enfin à la normale.

Les Warriors avaient suffisamment été convaincus pour le prolonger cet été pour 40 millions de dollars sur deux ans. Ils devront désormais patienter avant de pouvoir remettre leur intérieur de 2m18 sur le terrain. Une première contrariété pour Steve Kerr alors que le « training camp » vient à peine de commencer.

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3
2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1
2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7
2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4
2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1
2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2
2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1
2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2
2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1
2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5
2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1
2025-26 GS 15 23:44 43.3 31.1 84.4 1.3 4.1 5.3 2.3 2.5 0.6 1.7 1.1 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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