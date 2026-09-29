Tyrese Haliburton prêt à reprendre sans aucune restriction

Plus de seize mois après son dernier match, le Game 7 des Finals à Oklahoma City en l’occurrence, Tyrese Haliburton était forcément tout sourire lors du Media Day des Pacers, à quelques semaines de son grand retour.

Touché au tendon d’Achille en juin 2025, le meneur assure que cette blessure est désormais derrière lui et ses fans se réjouissent sans doute de le revoir fouler un parquet.

« Je suis en pleine forme. Je suis à 100% et il n’y aura aucune restriction de temps de jeu », a-t-il affirmé. « Ce n’est pas une rumeur. Il n’y a pas d’autre source, car je suis la source. Tout va bien et je suis prêt à débuter la saison. »

Le retour des ambitions à Indianapolis…

Si Rick Carlisle « ne peut pas dire exactement » comment sera géré le dossier Tyrese Haliburton sur les premières semaines de compétition, il tient cependant à le féliciter pour son abnégation et sa résilience.

« À ce stade, il a parfaitement récupéré et qu’il a effectué un super retour au jeu », a ainsi confirmé son coach. « On n’anticipe pas de grosses restrictions sur son temps de jeu, mais on va s’assurer d’avancer au bon rythme. »

La prudence sera donc vraisemblablement de mise dans l’Indiana, puisque Tyrese Haliburton reste le joueur-clé de l’équipe. Après une saison entière sans son maître à jouer, son retour doit permettre aux Pacers de retrouver une autre dimension offensive et de viser de nouveau les premiers rôles.

« J’ai travaillé très dur pour en arriver là où j’en suis actuellement », a en tout cas confié le double All-Star. « J’ai totalement confiance dans le travail que je fournis. J’ai investi énormément de mon temps pour revenir au niveau où j’en suis aujourd’hui, donc toute ma confiance vient de là. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 9 34 49.6 43.9 87.8 1.1 4.0 5.1 9.3 1.2 1.7 3.3 0.1 21.9 Total 144 33 47.4 41.4 85.0 0.8 2.9 3.7 7.1 1.5 1.6 2.2 0.5 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.