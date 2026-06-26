Draft
Avec Meleek Thomas, les Cavaliers ont joint l’utile à l’agréable
La Draft 2026 confirme le regain d’audience de la NBA
Michigan, économies ou Français… Les mentions de la Draft 2026
Sergio De Larrea attendu aux Mavericks dans un an ?

Les Pacers seront patients avec les performances de Tyrese Haliburton

Publié le 26/06/2026 à 18:35 Twitter Facebook

NBA – Cela fait un an que la star des Pacers est à l’infirmerie, touchée par une rupture du tendon d’Achille. Son retour en octobre se fera donc après une très longue absence.

Le 22 juin 2025, dans le Game 7 des Finals à Oklahoma City, Tyrese Haliburton se blessait au tendon d’Achille. La franchise d’Indiana avait alors annoncé une saison blanche à venir et elle n’a pas cédé à un retour précipité ou salvateur, tant leur exercice 2025/26 a été catastrophique. Le meneur de jeu a bien passé l’année à l’infirmerie. Un an et quatre jours après ce terrible moment, où en est-il sur le plan physique ?

« La rééducation est dans les temps », répond le GM des Pacers, Chad Buchanan. « Il est tous les matins à travailler avec le groupe. Il a l’air bien. Le zona a évidemment été un obstacle qu’il a dû surmonter et auquel il ne s’attendait pas dans le cadre de sa convalescence. Mais il a l’air en forme. Son moral, son énergie et son charisme sont au rendez-vous. Il a hâte de revenir. »

Les effets de cette infection virale avaient été visibles sur le visage du joueur, qui avait pris du poids à cause des médicaments. Mais c’est derrière lui et la prochaine étape, c’est bien le retour sur les parquets à la rentrée.

Sauf qu’en octobre, cela fera 16 mois que le All-Star n’aura pas joué une rencontre. C’est très, très long et pour des joueurs NBA habitués à enchaîner les matchs, c’est forcément un sacré obstacle à surmonter.

« Quand on est absent aussi longtemps, une fois qu’on est de retour, on ne redevient pas Tyrese du jour au lendemain », prévient déjà le dirigeant d’Indiana. « On va tous devoir faire preuve d’un peu d’indulgence. Il est conscient qu’il ne sera pas lui-même immédiatement. En début de saison, il y aura peut-être des hauts et des bas. »

Une chose est sûre néanmoins quand on a manqué une saison entière : l’envie est là. « Il est affamé après une telle expérience. Ne pas faire les playoffs et voir des équipes réussir alors qu’on était bon face à elles, cela le motive, ainsi que le reste du groupe », conclut Chad Buchanan, qui pense clairement à New York, champion NBA 2026 après avoir été éliminé par les Pacers en 2024 et 2025.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Indiana Pacers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes