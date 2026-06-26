Les Pacers seront patients avec les performances de Tyrese Haliburton

Le 22 juin 2025, dans le Game 7 des Finals à Oklahoma City, Tyrese Haliburton se blessait au tendon d’Achille. La franchise d’Indiana avait alors annoncé une saison blanche à venir et elle n’a pas cédé à un retour précipité ou salvateur, tant leur exercice 2025/26 a été catastrophique. Le meneur de jeu a bien passé l’année à l’infirmerie. Un an et quatre jours après ce terrible moment, où en est-il sur le plan physique ?

« La rééducation est dans les temps », répond le GM des Pacers, Chad Buchanan. « Il est tous les matins à travailler avec le groupe. Il a l’air bien. Le zona a évidemment été un obstacle qu’il a dû surmonter et auquel il ne s’attendait pas dans le cadre de sa convalescence. Mais il a l’air en forme. Son moral, son énergie et son charisme sont au rendez-vous. Il a hâte de revenir. »

Les effets de cette infection virale avaient été visibles sur le visage du joueur, qui avait pris du poids à cause des médicaments. Mais c’est derrière lui et la prochaine étape, c’est bien le retour sur les parquets à la rentrée.

Sauf qu’en octobre, cela fera 16 mois que le All-Star n’aura pas joué une rencontre. C’est très, très long et pour des joueurs NBA habitués à enchaîner les matchs, c’est forcément un sacré obstacle à surmonter.

« Quand on est absent aussi longtemps, une fois qu’on est de retour, on ne redevient pas Tyrese du jour au lendemain », prévient déjà le dirigeant d’Indiana. « On va tous devoir faire preuve d’un peu d’indulgence. Il est conscient qu’il ne sera pas lui-même immédiatement. En début de saison, il y aura peut-être des hauts et des bas. »

Une chose est sûre néanmoins quand on a manqué une saison entière : l’envie est là. « Il est affamé après une telle expérience. Ne pas faire les playoffs et voir des équipes réussir alors qu’on était bon face à elles, cela le motive, ainsi que le reste du groupe », conclut Chad Buchanan, qui pense clairement à New York, champion NBA 2026 après avoir été éliminé par les Pacers en 2024 et 2025.