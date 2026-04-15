Tyrese Haliburton : « Franchement, je suis heureux que cette merde soit terminée »



Forfait pendant toute la saison régulière donc en rééducation pendant de longs mois, tandis que ses coéquipiers enchaînaient les défaites, et alors qu’un zona lui a gâché la vie depuis deux mois, c’est peu dire que Tyrese Haliburton est satisfait de voir la saison régulière 2025/26 se terminer pour lui et Indiana.

« Franchement, je suis heureux que cette merde soit terminée », déclare le meneur de jeu des Pacers. « Je suis impatient de revenir et d’être avec les gars. La saison a été longue, c’est clair. On a dû faire avec tant de blessures, avec un million de gars dans le groupe. Honnêtement, la saison a été compliquée pour tout le monde. »

Notamment pour lui, puisqu’il n’a pas foulé les parquets durant les 82 matches. Une absence physique compensée par une présence mentale, entretenue en grande partie à la demande de son coach.

« Je vais être honnête : c’est en grande partie à cause de Rick Carlisle. Je me demandais pourquoi je devais être là lors des réunions d’équipe et ne pas attendre les gars à la salle d’entraînement. Le coach a franchement été sur mon dos pour que j’y sois le plus possible. Pour que je puisse parler, donner mon avis », raconte-t-il.

Une saison sous forme de grosse chute

Ce rôle d’observateur privilegié lui a au moins permis d’enrichir sa lecture du jeu. « J’ai passé beaucoup de temps avec les coaches, en voyant les choses de leur perspective. En observant les schémas de remplacement, pourquoi on n’utilise pas le challenge, beaucoup de choses ainsi. J’ai parlé avec les assistants Jenny Boucek et Jim Boylen de la défense, des rotations. C’était fun, franchement. C’était agréable d’être assis et de regarder. »

Moins agréable, en revanche, de voir Indiana sombrer. Perdre 63 matches et vivre la pire saison de l’histoire de la franchise, un an après les Finals ? La chute est vertigineuse. Tyrese Haliburton ne l’esquive pas.

« Si on est honnête avec nous-mêmes, il y a eu une chute. On en a parlé, avec le groupe, en début d’année : le standard est le standard mais il y a eu une chute », admet-il. « C’est difficile d’éviter ça quand on a des tonnes de blessures, des formations différentes. Quand les choses ne tournent pas en notre faveur, qu’on perd énormément de matches en début de saison, le bilan n’est pas bon et c’est dur de ne pas se retrouver dans cette situation. Mais ce sont les choses que l’on va corriger durant l’été et pendant le camp d’entraînement. »