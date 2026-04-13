Les Pacers peuvent enfin sortir de l’enfer

Enfin… Depuis quelques semaines, les Pacers avaient déjà rejoint le cimetière des finalistes, ces équipes passées des Finals à une non-qualification en playoffs d’une année sur l’autre. C’est désormais terminé, avec seulement 19 victoires au compteur et surtout 63 défaites. Que les semaines furent longues pour la franchise d’Indiana…

Que retenir d’une telle saison en enfer, disputée sans Tyrese Haliburton ? « Il y a toujours des choses à apprendre, des victoires ou des défaites », assureAaron Nesmith. « J’ai grandi au niveau du leadership. J’ai toujours été un gars qui essaie de montrer l’exemple. Cette année, j’étais dans une situation où je devais donner davantage mon opinion », poursuit Andrew Nembhard.

Néanmoins, Pascal Siakam le reconnaît, « c’était dur ». « C’était compliqué de se battre malgré tout, de trouver du positif, de continuer de progresser, de trouver un moyen de gagner des matches », ajoute le Camerounais, impeccable leader dans ce marasme et même All-Star en février dernier.

Ne pas s’habituer à l’absence des Pacers au printemps

L’ancien de Toronto pense désormais à la suite. « On sait ce qu’il faut faire et on sait que ça ne se fera pas d’un coup d’un seul. Il faudra reconstruire certaines bases. Tant qu’on a cet état d’esprit, qu’on est sérieux cet été et qu’on comprend ce qu’il faut pour gagner, tout ira bien. »

Avec le retour de Tyrese Haliburton, qui a repris le cinq-contre-cinq récemment, les finalistes 2025 vont retrouver des couleurs et nul doute que la saison 2026/27 sera bien plus intéressante que ce pénible exercice 2025/26.

« Bravo à lui. Il était avec l’équipe et n’a jamais semblé éloigné. Donc un grand bravo à lui pour ça », insiste Pascal Siakam. « Il revient, il joue et c’est excitant. Je suis heureux pour lui. Je sais qu’il a beaucoup travaillé durant sa rééducation. C’est clair que je suis impatient qu’il revienne à nos côtés sur le parquet. »

Et fasse ainsi de cette saison un simple accident de parcours après deux saisons très réussies (finale de conférence en 2024, Finals en 2025). « Ne vous habituez pas à ne pas voir les Pacers jouer en avril, mai et juin », a d’ailleurs lancé le meneur de jeu aux fans du Gainbridge Fieldhouse ce dimanche, pour le dernier match de la saison.

Car le scénario idéal pour Indiana, c’est aussi de conserver son premier tour de Draft et donc également de mettre la main sur AJ Dybantsa, Darryn Peterson ou Cameron Boozer pour la saison prochaine…