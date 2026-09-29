Nikola Jokic prolongera en 2027 si les Nuggets « veulent toujours de lui »

« Je vais prolonger l’an prochain… S’ils veulent toujours de moi. » C’est en ces mots que Nikola Jokic a évoqué sa prolongation de contrat, lors du Media Day des Nuggets.
Dès cette année, le Serbe peut re-signer dans le Colorado pour 278 millions de dollars sur quatre ans. Mais en attendant un an, il sera éligible au plus gros contrat de l’histoire : près de 360 millions de dollars sur cinq ans !
L’intérêt financier à patienter est donc évident pour Nikola Jokic, qui avait déjà refusé de se précipiter. De leur côté, ses dirigeants n’ont évidemment aucune envie de voir partir leur triple MVP.
« On est très sereins par rapport à notre relation et à la confiance qui règne entre nous. Nous n’avons aucune inquiétude », a notamment déclaré Ben Tenzer, le vice-président des opérations basket de la franchise.
Un sentiment partagé par Nikola Jokic, 31 ans cette année et qui pourrait être lié aux Nuggets jusqu’en 2032.
« J’ai parlé à Ben [Tenzer], j’ai parlé à Jon [Wallace] et j’ai parlé à Josh [Kroenke]. Ils connaissent mon point de vue et j’ai été plus que transparent à ce propos. J’espère qu’ils me font confiance », a ajouté le triple MVP.
La question n’est donc plus vraiment de savoir si Nikola Jokic souhaite rester à Denver, mais plutôt dans quelles conditions sportives les Nuggets pourront continuer à l’accompagner.
Car leurs dirigeants devront aussi se montrer suffisamment ingénieux pour l’entourer correctement et lui permettre de viser une deuxième bague. L’équipe n’a plus franchi l’obstacle des demi-finales de conférence depuis son titre en 2023 et sa marge de manoeuvre reste limitée financièrement, comme l’a encore illustré le départ de Peyton Watson.
|Nikola Jokić
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|DEN
|80
|21:40
|51.2
|33.3
|81.1
|2.3
|4.7
|7.0
|2.4
|2.6
|1.0
|1.3
|0.6
|10.0
|2016-17
|DEN
|73
|28:25
|57.8
|32.4
|82.5
|2.9
|6.9
|9.8
|4.9
|2.9
|0.8
|2.3
|0.8
|16.7
|2017-18
|DEN
|75
|32:34
|49.9
|39.6
|85.0
|2.6
|8.1
|10.7
|6.1
|2.8
|1.2
|2.8
|0.8
|18.5
|2018-19
|DEN
|80
|31:18
|51.1
|30.7
|82.1
|2.9
|8.0
|10.8
|7.3
|2.9
|1.4
|3.1
|0.7
|20.1
|2019-20
|DEN
|73
|32:00
|52.8
|31.4
|81.7
|2.3
|7.5
|9.7
|7.0
|3.0
|1.2
|3.1
|0.6
|19.9
|2020-21
|DEN
|72
|34:33
|56.6
|38.8
|86.8
|2.8
|8.0
|10.8
|8.3
|2.7
|1.3
|3.1
|0.7
|26.4
|2021-22
|DEN
|74
|33:28
|58.3
|33.7
|81.0
|2.8
|11.0
|13.8
|7.9
|2.6
|1.5
|3.8
|0.9
|27.1
|2022-23
|DEN
|69
|33:40
|63.2
|38.3
|82.2
|2.4
|9.4
|11.8
|9.8
|2.5
|1.3
|3.6
|0.7
|24.5
|2023-24
|DEN
|79
|34:39
|58.3
|35.9
|81.7
|2.8
|9.5
|12.4
|9.0
|2.5
|1.4
|3.0
|0.9
|26.4
|2024-25
|DEN
|70
|36:44
|57.6
|41.7
|80.0
|2.9
|9.9
|12.7
|10.2
|2.3
|1.8
|3.3
|0.6
|29.6
|2025-26
|DEN
|65
|34:51
|56.9
|38.0
|83.1
|3.0
|9.9
|12.9
|10.7
|2.7
|1.4
|3.7
|0.8
|27.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.