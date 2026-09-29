Nikola Jokic prolongera en 2027 si les Nuggets « veulent toujours de lui »

« Je vais prolonger l’an prochain… S’ils veulent toujours de moi. » C’est en ces mots que Nikola Jokic a évoqué sa prolongation de contrat, lors du Media Day des Nuggets.

Dès cette année, le Serbe peut re-signer dans le Colorado pour 278 millions de dollars sur quatre ans. Mais en attendant un an, il sera éligible au plus gros contrat de l’histoire : près de 360 millions de dollars sur cinq ans !

L’intérêt financier à patienter est donc évident pour Nikola Jokic, qui avait déjà refusé de se précipiter. De leur côté, ses dirigeants n’ont évidemment aucune envie de voir partir leur triple MVP.

« On est très sereins par rapport à notre relation et à la confiance qui règne entre nous. Nous n’avons aucune inquiétude », a notamment déclaré Ben Tenzer, le vice-président des opérations basket de la franchise.

Un sentiment partagé par Nikola Jokic, 31 ans cette année et qui pourrait être lié aux Nuggets jusqu’en 2032.

« J’ai parlé à Ben [Tenzer], j’ai parlé à Jon [Wallace] et j’ai parlé à Josh [Kroenke]. Ils connaissent mon point de vue et j’ai été plus que transparent à ce propos. J’espère qu’ils me font confiance », a ajouté le triple MVP.

La question n’est donc plus vraiment de savoir si Nikola Jokic souhaite rester à Denver, mais plutôt dans quelles conditions sportives les Nuggets pourront continuer à l’accompagner.

Car leurs dirigeants devront aussi se montrer suffisamment ingénieux pour l’entourer correctement et lui permettre de viser une deuxième bague. L’équipe n’a plus franchi l’obstacle des demi-finales de conférence depuis son titre en 2023 et sa marge de manoeuvre reste limitée financièrement, comme l’a encore illustré le départ de Peyton Watson.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.