LeBron James s’attend à ce que VJ Edgecombe devienne un défenseur d’élite

Passé de la Californie à la Pennsylvanie cet été, LeBron James va découvrir un tout nouvel environnement et une toute nouvelle manière de travailler, ainsi que de nouveaux coéquipiers bien sûr.

Chez les Sixers, un joueur a semble-t-il retenu son attention : VJ Edgecombe. « Un sacré joueur de basket » à ses yeux et pour ceux qui lui en ont parlé à Philadelphie. « [Les gens disent] qu’il s’exprime avec une confiance intelligente et [naturelle], mais qu’il travaille surtout extrêmement dur », considère en ce sens le quadruple MVP, en compagnie de Steve Nash dans le podcast Mind The Game.

Pour LeBron James, VJ Edgecombe est doté d’un énorme potentiel et ce qu’il a observé de lui tout au long de son année rookie suffit déjà à lui faire dire qu’il peut vite s’imposer parmi les meilleurs défenseurs de la ligue.

« Il n’y a pas de raison qu’il ne puisse pas prétendre à une All-Defensive Team dès cette saison s’il le veut vraiment, compte tenu de ses qualités athlétiques, de son envergure et de sa vitesse », analyse-t-il, sachant que le Bahaméen aura un professeur de choix à ses côtés. « Je pense que [Jaylen Brown] va donner le ton avec sa capacité à défendre, mais je pense que VJ devrait être dans son ombre, à prendre tous les conseils de JB et apprendre toutes les nuances, parce qu’il a tous les outils pour. »

Séduit par VJ Edgecombe, déjà parmi les cadres de l’effectif et appelé à jouer un rôle important dans le succès futur des Sixers, LeBron James l’est également par le duo qu’il forme avec Tyrese Maxey sur les lignes arrières. Notamment pour ce qu’ils peuvent apporter ensemble, en matière de jeu rapide.

S’inspirer des Raptors 2019

« Si on peut réussir à faire des stops ou à provoquer des balles perdues, alors ça va profiter à VJ et Tyrese, plus qu’à n’importe qui d’autre dans l’équipe », souligne le nouvel ailier de Philadelphie. « Ces gars-là sont tellement rapides et athlétiques que vous n’allez pas pouvoir les rattraper. »

LeBron James espère d’ailleurs que, sous les ordres de Nick Nurse, les Sixers version 2026/27 sauront s’appuyer sur le modèle défensif des Raptors version 2018/19, histoire de connaître une saison aussi aboutie et victorieuse.

« Ils te mettaient une énorme pression, ils coupaient les lignes de passe et, si tu passais le premier rideau, il y en avait toujours un autre pour venir en aide et t’éteindre », se souvient-il, en référence à la bande de Kawhi Leonard, Kyle Lowry ou encore Pascal Siakam. « J’ai hâte de voir si on peut reproduire un peu de ça nous aussi, parce qu’on a la vitesse et les qualités athlétiques pour le faire. »

Mais vu son vécu, LeBron James le sait mieux que personne : les mots ne suffisent pas et c’est avant tout sur le terrain, et dans la tête, qu’il va falloir se bouger de ce côté-là du parquet.

« C’est une question de fierté », conclut-il ainsi. « Je ne vais pas laisser mon adversaire continuer à exploiter mes faiblesses, à me déborder, ou à faire quoi que ce soit d’autre. Il faut avoir cette fierté-là en soi. »