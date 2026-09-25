Maxey, Brown, Embiid… LeBron James se confie enfin sur les raisons de sa venue aux Sixers

Depuis l’annonce de son départ des Lakers, LeBron James était resté plutôt discret sur les raisons qui l’avaient conduit à rejoindre Philadelphie. Pour sa première véritable prise de parole sur le sujet, le « King » a détaillé le cheminement qui l’a mené vers les Sixers.

Tout a véritablement commencé lorsque LeBron James et son agent ont informé les Lakers qu’il ne reviendrait pas à Los Angeles. Parmi les premiers à décrocher son téléphone : Tyrese Maxey, dont il était proche.

« Tyrese a été l’un des premiers à m’appeler. Il m’a dit : ‘Qu’est-ce qu’on fait ? Quoi de neuf, OG ? Viens ici, on pourrait avoir besoin de toi’ », raconte LeBron James à Steve Nash dans leur podcast commun. « D’habitude, lorsque je vois le nom d’un joueur apparaître et que je sais pourquoi il appelle, je ne réponds même pas. Mais avec Tyrese, notre relation est tellement forte que je ne pouvais pas l’ignorer. »

La relation privilégiée avec Tyrese Maxey

Cette proximité avec Tyrese Maxey ne date pas des dernières semaines. Les deux joueurs se connaissent depuis bien avant que le meneur ne devienne une star de la ligue. LeBron James se souvient notamment avoir accueilli le jeune joueur chez lui alors qu’il n’avait encore que 19 ans, lorsqu’il fréquentait Bronny et Bryce James.

« J’aime tout chez Tyrese. Il est exactement la même personne tous les jours. C’est très rare dans le sport, et même dans la vie. Il est toujours positif et il aime vraiment le basket », a-t-il poursuivi. « Je le connais depuis avant sa Draft. Il est venu chez moi, il a passé du temps avec Bronny et Bryce. Il a toujours été respectueux avec ma femme, avec tout le monde. Il avait déjà ce grand sourire et il n’a pas changé, même s’il est devenu un All-Star confirmé. »

LeBron James voit même chez son nouveau coéquipier certains traits de caractère de Stephen Curry, notamment cette faculté à conserver la même attitude quelles que soient les circonstances. « Il est tellement facile de l’apprécier et de le soutenir. Il est très mature pour son âge. Notre relation va bien au-delà du terrain. Elle existait avant que Philadelphie ne devienne une possibilité pour moi. »

L’arrivée de Jaylen Brown a changé la donne

L’échange permettant aux Sixers de récupérer Jaylen Brown a ensuite rendu le projet encore plus séduisant aux yeux du quadruple champion NBA. LeBron James ne s’attendait pas à voir l’ancien Celtic quitter Boston, mais il a immédiatement mesuré l’impact que son arrivée pouvait avoir à Philadelphie.

« L’échange de Jaylen Brown est arrivé de manière inattendue. C’était très intrigant pour moi, car j’aime sa façon d’aborder le jeu des deux côtés du terrain. J’aime sa manière de penser, son individualité et ce qu’il représente ».

LeBron James estime également que Jaylen Brown est parfois mal compris en raison de sa personnalité et de sa liberté de ton. « Il avance à son propre rythme, avec sa propre voix. Cela peut mettre certaines personnes mal à l’aise ou les intimider. Mais moi, j’adore ça. »

Les deux hommes se sont d’ailleurs entraînés ensemble à plusieurs reprises pendant l’été. Avec Kentavious Caldwell-Pope, ils formeront le noyau des joueurs déjà titrés.

« Jaylen, KCP et moi, nous avons déjà vécu ce parcours. Nous savons ce qu’il faut accomplir depuis le premier jour du training camp jusqu’au moment où l’on soulève le trophée Larry O’Brien. Il faut maintenant réussir à mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. »

Aider Joel Embiid à franchir la dernière marche

Mais au-delà de Tyrese Maxey et de Jaylen Brown, c’est surtout la présence de Joel Embiid qui semble avoir définitivement convaincu LeBron James. Le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA veut aider le pivot à obtenir la seule grande récompense qui manque encore à son palmarès.

« Joel a pratiquement tout accompli, sauf gagner un titre NBA », a résumé LeBron James. « Il a été MVP, champion olympique, All-Star. Il a ses chaussures signatures, il a gagné beaucoup d’argent, il a fondé une famille et il a porté cette ville sur ses épaules. Il est “The Process”. »

LeBron James espère désormais jouer le rôle de la pièce manquante pour Joel Embiid. « J’espère pouvoir être le dernier élément qui lui permettra de franchir cette étape et de voir le processus d’un championnat différemment, au quotidien. Il sait évidemment ce qu’il faut faire, mais je peux peut-être lui apporter une autre perspective. »

Le « King » n’élude toutefois pas la principale interrogation entourant le pivot : sa capacité à rester en bonne santé pendant toute une campagne de playoffs.

« Le plus frustrant, c’est son physique. Son talent est immense, mais il a eu du mal à rester en bonne santé. On l’a vu lorsqu’il a disputé trois matchs contre Boston : il les a dominés physiquement et Philadelphie a remporté la série. Ensuite, son corps n’a pas tenu. Tout ce que je veux, c’est voir Joel jouer jusqu’au bout des playoffs. »

Une identité défensive à construire

LeBron James a également insisté sur la nécessité de construire une véritable identité défensive sous les ordres de Nick Nurse, qui a été champion NBA à la tête de Toronto en 2019. Avec Jaylen Brown, Kentavious Caldwell-Pope et le rookie VJ Edgecombe, les Sixers possèdent les profils idoines pour devenir particulièrement agressifs sur les lignes de passe. A condition d’accepter les efforts et la discipline nécessaires.

« Il faut avoir de la fierté et compliquer la vie des adversaires. On doit provoquer des pertes de balle, gagner la bataille des possessions et éviter les erreurs faciles, comme les pénétrations dans l’axe ou les tirs ouverts dans les corners », a-t-il détaillé.

LeBron James attend ainsi beaucoup de VJ Edgecombe, qu’il considère comme l’un des jeunes leaders de l’équipe.

« Tout ce que j’entends sur lui, c’est qu’il est très mature. Il possède une confiance naturelle et travaille énormément. Il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas prétendre à une place dans une All-Defensive Team dès cette saison s’il le décide. Il peut apprendre énormément aux côtés de Jaylen Brown » conclut-il ainsi.