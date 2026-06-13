Un apprentissage à vitesse grand V pour VJ Edgecombe

Derrière les deux anciennes pépites de Duke Cooper Flagg et Kon Knueppel, VJ Edgecombe a répondu aux attentes parmi les rookies de la cuvée 2025. Son ascension continue lui a ainsi valu de terminer à la troisième place au classement du « Rookie of the Year », soit à sa place, puisqu’il était le troisième choix de la dernière Draft.

Elle lui a surtout ouvert les portes d’un avenir radieux du côté de Philadelphie, qui a fini par brader Jared McCain en cours de saison pour lui faire de la place aux côtés de Tyrese Maxey. Au terme d’une première saison bien remplie, le Bahamien de 20 ans a été invité comme « special guest » à l’adidas Eurocamp de Trévise le week-end dernier, qui réunit de meilleurs prospects du monde et auquel il avait participé en 2023, aux côtés de Nadir Hifi ou encore Tidjane Salaün, terminant MVP de l’édition.

Cette fois, il a pu apprécier les talents de la jeune génération et donner ses conseils du haut de son expérience. « C’est fou, car ça ne fait seulement que trois ans, mais c’est allé tellement vite. Je me rappelle pratiquement de chaque jour passé ici. C’est super de revenir, de voir à quel point le camp a grandi, et de voir tous les joueurs qui arrivent, face à qui je devrais peut-être me mesurer un jour », a-t-il glissé.

Un caméléon au service des Sixers

Au-delà de ses aptitudes physiques qui lui ont permis de faire la différence à chaque étape de sa progression, et sa capacité d’adaptation après avoir passé un an à Baylor pour exploser dès sa première année en NBA, il y a un autre paramètre qui a fait le succès de VJ Edgecombe depuis ses débuts. « Je vais être honnête, j’ai juste tellement de confiance en moi. Je n’ai pas été surpris des actions que je faisais. Si les gens ont été surpris, pour moi ça allait. »

À Philadelphie, il a très vite su faire l’unanimité, débutant les 75 matchs de saison régulière auxquels il a participé dans le cinq majeur, pour terminer par une campagne de playoffs déjà remarquable, avec notamment une sortie à 30 points et 10 rebonds dès le Game 2 de la première série remportée face à Boston. Aux côtés du trio Maxey-George-Embiid, il a fallu se faire sa place, et il ne fallait pas avoir froid aux yeux pour s’imposer…

« C’est sûr. Jouer aux côtés de Tyrese Maxey, c’est super parce qu’il attire tellement d’attention. Que ce soit lui, Joel Embiid ou Paul George, ils demandent tous tellement d’attention. Le terrain s’ouvre alors pour moi et je dois juste faire le boulot », a-t-il résumé. « J’ai joué dans tellement de rôles différents cette année. J’ai été la première, la deuxième, la troisième et la quatrième option. J’ai dû mettre différents costumes, mais ça aide, et ça a joué en ma faveur, sachant les coéquipiers que j’avais autour de moi. »

Il a ainsi fallu s’adapter au gré des blessures, suspensions, absences, qui ont fait évoluer la façon de jouer des Sixers. Pour VJ Edgecombe, ce fut un apprentissage vitesse grand V qui ne pourra que lui être bénéfique pour la suite.

« Les matchs sont différents. Avec Tyrese (en première option), on court. Joel, lui, ne fait pas ça, vous voyez ce que je veux dire ? Enchaîner les aller-retours. Il va davantage prendre son temps. PG peut courir, mais il peut aussi s’installer, c’est différent aussi », a-t-il ajouté.

Ambition et discipline pour continuer d’avancer

Sa première saison lui a donné de l’appétit pour la suite, et celui-ci a dû être nourri par les déclarations du nouveau président des Sixers Mike Gansey lors de sa présentation à la presse. Ce dernier l’a cité parmi le socle sur lequel il comptait bâtir pour la franchise, aux côtés de Tyrese Maxey notamment. Son ambition reste la même, tout casser.

« Je veux que tous mes pourcentages s’améliorent, dans toutes les catégories. Je veux voir des progrès dans chaque domaine, là où je sais que je dois m’améliorer. Je ne veux pas que mon pourcentage de pertes de balle augmente. Je peux m’améliorer. Dans tous les aspects du jeu. Mes objectifs sont juste de scorer mieux, d’être un meilleur passeur, un meilleur défenseur, un meilleur coéquipier et un meilleur leader. Voilà mes objectifs. »

Un discours qui va dans le sens de celui qu’il a adressé à la relève de l’adidas Eurocamp 2026 : « Continuez les gars. Restez disciplinés, et assurez vous que vous avez de bonnes routines. Parce que tu peux être super talentueux, si ta routine n’est pas bonne, tu traverseras des moments difficiles. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.