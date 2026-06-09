Mike Gansey : « Le travail commence aujourd’hui »

Une nouvelle ère a débuté hier à Philadelphie, où Mike Gansey et son nouveau bras droit, Jameer Nelson, ont officiellement été présentés à la presse. L’occasion pour l’ancien second de Koby Altman à Cleveland d’afficher sa vision pour les saisons à venir. La feuille de route de la franchise ne devrait pas être bouleversée dans l’immédiat, puisque Nick Nurse va rester en poste et qu’il devrait retrouver les quatre piliers de son vestiaire la saison prochaine : Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Paul George et Joel Embiid, autour desquels la nouvelle équipe dirigeante espère bâtir quelque chose de solide, en mesure de franchir rapidement un cap.

Mike Gansey est conscient de l’ampleur de la tâche et de la marge de manœuvre assez réduite dont il dispose pour y parvenir. Pour l’heure, le groupe actuel n’est pas au niveau pour atteindre les NBA Finals selon lui.

« L’équipe a été balayée en demi-finale de conférence, donc elle n’est pas taillée pour le titre actuellement, mais on va travailler là-dessus. On va mettre notre ‘Big Four’ ensemble sur le terrain, et on va faire tout ce qu’on peut pour amener des joueurs qui correspondent et peuvent aider », a-t-il déclaré.

Une base solide à développer intelligemment

Pour se faire une réelle idée du potentiel de son « Big Four », il faudra déjà pouvoir le voir à l’œuvre sur une saison complète, ce qui n’a pas été le cas la saison dernière, entre les blessures de chacun et la suspension de Paul George qui n’a pas aidé. Il y a malgré tout de quoi être confiant puisque, malgré cet exercice chaotique, Philly a disputé les playoffs et s’est même payé le luxe de sortir Boston, son ennemi de toujours, au premier tour.

À ce titre, Mike Gansey a confirmé qu’il devrait conserver cette ossature cette saison, en commençant par Joel Embiid, qui reste le leader naturel de cette équipe.

« Bien sûr, on a Joel. J’ai eu de bonnes conversations avec lui jusqu’à présent. J’ai hâte de le rencontrer cette semaine, lui et le roster qu’on a. On doit mettre ces gars sur le terrain, créer une identité et simplement les faire jouer au basket. Avec le groupe qu’on a, et bien sûr avec Joel, on veut juste avancer, et on a hâte de voir ce qu’on peut construire », a-t-il ajouté. « On a deux très bons jeunes piliers, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe, et on a aussi Joel et Paul. Ce sont les quatre joueurs avec lesquels on va commencer. Clairement, quand ils jouent, on est plutôt bons, comme on a pu le voir en playoffs face à Boston. On doit juste s’appuyer sur ces quatre joueurs et les mettre ensemble sur le terrain. On doit rester en bonne santé, puis essayer d’ajouter de la profondeur et de s’améliorer dans d’autres domaines. (…) On doit maximiser le talent de ces quatre-là. Bien sûr, Tyrese et VJ sont plus jeunes, mais Paul et Joel peuvent encore jouer au plus haut niveau. On a un bilan de 24 victoires pour 14 défaites quand Joel a joué. On doit s’appuyer sur ces quatre joueurs, les maintenir sur le terrain et construire autour de ça ».

Chargé de superviser la Draft lors de sa précédente mission à Cleveland, Mike Gansey va donc miser sur la prochaine cuvée pour essayer de bonifier son effectif.

Ensuite, il faudra être intelligent au moment de la « free agency » pour faire évoluer le roster dans le bon sens, avec, encore une fois, une marge de manœuvre réduite. Avant d’entrer dans le vif du sujet, le nouveau président des opérations basket a aussi une bonne idée du profil de joueur qu’il veut voir débarquer en Pennsylvanie.

« Je veux avant tout des gars qui veulent être à Philly. Bien sûr, des joueurs qui peuvent être complémentaires avec ceux qu’on a sous contrat. Et je veux des gars avec du caractère, une grande éthique de travail et qui veulent jouer pour nous », a-t-il souligné. « On a le 22e choix de la Draft et on doit frapper fort là-dessus pour aller chercher un bon joueur. Ensuite, on doit simplement ajouter de la profondeur à notre effectif, aller chercher les gars qu’on aime durant la free agency, des gars au minimum salarial. Et ensuite, le plus important sera le développement interne, avec Tyrese, VJ et certains de nos autres jeunes joueurs qui doivent aussi s’améliorer ».

Retrouvailles avec Nick Nurse, 15 ans après

Mike Gansey a également eu un mot pour Nick Nurse, qu’il estime être encore l’homme de la situation pour mener à bien l’an I de son nouveau projet, rappelant au passage sa relation de longue date avec l’entraîneur qui avait emmené Toronto jusqu’à son premier titre en 2019.

« J’ai joué pour Nick, c’était en 2011 avec la G-League Select Team en Summer League. Il m’a plutôt bien mis en avant, puisque j’ai eu un joli contrat la saison suivante en Espagne », a-t-il glissé. « Je suis super enthousiaste à l’idée de bosser avec lui. J’ai beaucoup de respect pour lui, c’est un coach qui a été champion, qui a fait progresser le bilan des Sixers de 21 victoires cette saison. Il a dû traverser beaucoup de péripéties ces dernières années, avec les blessures, des changements dans le cinq majeur (…). On sera sur la même longueur d’onde ».

La première échéance arrive très vite : la Draft débute dans deux semaines !