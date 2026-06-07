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Jameer Nelson promu, Elton Brand rétrogradé dans l’organigramme des Sixers

Publié le 7/06/2026 à 19:04 Twitter Facebook

NBA – Assistant GM de Philadelphie, l’ancien All-Star va devenir le bras droit de Mike Gansey, nouveau président des opérations basket. Elton Brand, lui, ne sera plus GM.

Jameer NelsonÇa continue de bouger dans les bureaux des Sixers. Après le départ de Daryl Morey puis l’arrivée de Mike Gansey comme président des opérations basket, Philadelphie a choisi de promouvoir Jameer Nelson au poste de vice-président exécutif des opérations basket. Selon ESPN, l’ancien meneur All-Star devient ainsi le numéro 2 de la franchise, directement placé sous l’autorité du nouveau patron sportif du club.

Un choix qui a du sens localement, puisque Jameer Nelson est originaire de la région de Philadelphie et qu’il avait rejoint l’état-major des Sixers en 2020, avant de gravir les échelons jusqu’au poste d’assistant GM. Surtout connu pour ses années à Orlando, où il avait atteint les Finals 2009 aux côtés de Dwight Howard, l’ancien meneur poursuit donc sa reconversion dans un rôle de plus en plus important.

Cette promotion confirme aussi la réorganisation autour de Mike Gansey, arrivé de Cleveland avec une solide réputation de bâtisseur. « Je veux exprimer ma sincère gratitude à Josh Harris, David Blitzer et Bob Myers pour m’avoir confié cette incroyable opportunité », avait-il expliqué lors de l’annonce officielle de son arrivée.

À Philadelphie, il hérite d’un chantier majeur, entre la santé de Joel Embiid et l’avenir autour de Tyrese Maxey.

Dans ce nouvel organigramme, Elton Brand ne conservera donc pas son titre de GM. Toujours respecté en interne, l’ancien All-Star discuterait néanmoins d’un nouveau rôle au sein de la franchise et de sa maison mère, Harris Blitzer Sports & Entertainment. D’après ESPN, il n’avait pas souhaité passer d’entretien pour le poste de président après la séparation avec Daryl Morey, tout en continuant tout de même de préparer la Draft.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Tyrese Maxey 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.4 1.9 0.8 2.2 28.3
Joel Embiid 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.9 0.6 1.2 2.2 26.9
Paul George 37 30:41 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 1.7 1.7 0.4 2.3 17.3
Vj Edgecombe 75 34:58 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 1.8 1.4 0.5 2.9 16.0
Kelly Oubre Jr. 50 31:29 46.7 36.0 76.6 1.0 4.0 5.0 1.6 1.4 1.4 0.5 2.5 14.1
Quentin Grimes 75 29:25 45.0 33.4 84.0 0.6 3.0 3.6 3.3 1.8 0.9 0.4 2.1 13.4
Dominick Barlow 71 23:47 53.9 25.6 71.8 1.9 2.9 4.8 1.2 0.8 0.9 0.7 2.1 7.7
Cameron Payne 22 17:00 37.6 33.0 86.4 0.1 1.9 2.0 2.6 0.5 1.1 0.3 1.4 7.4
Marjon Beauchamp 14 14:00 43.4 34.0 68.4 0.5 1.8 2.3 1.1 0.9 0.6 0.3 0.9 6.8
Jared Mccain 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 0.8 0.6 0.1 1.2 6.6
Trendon Watford 53 16:18 51.5 20.0 77.9 0.7 2.6 3.3 2.5 1.2 0.3 0.4 2.0 6.5
Andre Drummond 63 19:32 47.2 35.6 63.1 3.2 5.3 8.4 1.3 1.0 0.6 0.8 2.0 6.4
Justin Edwards 64 15:16 44.7 37.2 84.6 0.4 1.1 1.5 1.3 0.6 0.8 0.2 1.4 6.0
Eric Gordon 6 12:20 57.1 57.1 50.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.2 0.5 5.5
Adem Bona 71 17:23 59.5 33.3 70.8 1.8 2.5 4.3 0.5 0.8 0.4 1.2 2.2 4.8
Jabari Walker 64 11:54 45.5 33.7 73.5 1.1 1.9 3.0 0.5 0.4 0.4 0.2 1.6 4.3
Dalen Terry 14 12:26 43.4 25.0 53.8 0.5 1.1 1.6 1.6 0.4 0.5 0.3 1.1 4.1
Tyrese Martin 9 9:00 40.9 15.4 0.0 0.2 0.9 1.1 1.0 0.8 0.3 0.2 0.3 2.2
Charles Bassey 1 5:00 100.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Kyle Lowry 14 8:26 16.0 16.0 83.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.6 1.2
Hunter Sallis 7 3:43 60.0 0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.7 0.0 0.1 0.3 1.0
Johni Broome 11 5:00 16.7 0.0 33.3 0.6 0.8 1.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.9
Patrick Baldwin Jr. 1 2:00 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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