Les Sixers vont chercher leur président aux Cavaliers

Après deux semaines de recherche, les Sixers ont enfin trouvé le remplaçant de Daryl Morey, coupé après la défaite en demi-finale de conférence face aux Knicks. Il s’agit du méconnu Mike Gansey, qui n’est autre que le GM des Cavaliers depuis 2022, et le bras droit de Koby Altman.

Selon ESPN, Gansey s’est engagé sur plusieurs saisons, et il travaillera en étroite collaboration avec Bob Myers, l’ancien GM Warriors et désormais président du département Sport de Harris Blitzer Sports & Entertainment, le groupe qui co-détient les Sixers.

Selon ESPN, Gansey a été préféré à Nick U’Ren, le président du Phoenix Mercury depuis trois ans et ancien dirigeant des Warriors justement sous les ordres de Bob Myers.

Arrivé à Cleveland en 2011, Gansey a grimpé tous les échelons, et il a joué un rôle majeur dans la construction de l’équipe actuelle avec les découvertes de Ty Jerome et Jaylon Tyson, les arrivées de Max Strus, Donovan Mitchell et dernièrement James Harden.

Cette saison, les Cavaliers ont atteint la finale de la Conférence Est et c’était la première fois depuis le début des années 90 qu’ils y parvenaient sans LeBron James dans leurs rangs.