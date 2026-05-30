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Les Sixers vont chercher leur président aux Cavaliers

Publié le 30/05/2026 à 7:56 Twitter Facebook

NBA – Bras droit de Koby Altman à Cleveland, Mike Gansey est le nouveau président des Sixers.

mike gansey

Après deux semaines de recherche, les Sixers ont enfin trouvé le remplaçant de Daryl Morey, coupé après la défaite en demi-finale de conférence face aux Knicks. Il s’agit du méconnu Mike Gansey, qui n’est autre que le GM des Cavaliers depuis 2022, et le bras droit de Koby Altman.

Selon ESPN, Gansey s’est engagé sur plusieurs saisons, et il travaillera en étroite collaboration avec Bob Myers, l’ancien GM Warriors et désormais président du département Sport de Harris Blitzer Sports & Entertainment, le groupe qui co-détient les Sixers.

Selon ESPN, Gansey a été préféré à Nick U’Ren, le président du Phoenix Mercury depuis trois ans et ancien dirigeant des Warriors justement sous les ordres de Bob Myers.

Arrivé à Cleveland en 2011, Gansey a grimpé tous les échelons, et il a joué un rôle majeur dans la construction de l’équipe actuelle avec les découvertes de Ty Jerome et Jaylon Tyson, les arrivées de Max Strus, Donovan Mitchell et dernièrement James Harden.

Cette saison, les Cavaliers ont atteint la finale de la Conférence Est et c’était la première fois depuis le début des années 90 qu’ils y parvenaient sans LeBron James dans leurs rangs.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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