Après une période de doute, LeBron James veut encore défier le temps

Avant de choisir Philadelphie, LeBron James a d’abord dû répondre à une question autrement plus importante : avait-il encore envie de jouer en NBA ? À l’issue d’une nouvelle campagne de playoffs durant laquelle il avait pourtant évolué à un haut niveau, le « King » a sérieusement envisagé la possibilité d’arrêter. L’élimination des Lakers face au Thunder aurait ainsi pu constituer le dernier chapitre de son immense carrière.

« Après notre défaite contre Oklahoma City, il y a eu beaucoup de moments où je me suis demandé : ‘Est-ce que c’est la fin ?’ », a-t-il confié à Steve Nash. « Ces pensées apparaissaient à des moments complètement aléatoires. Parfois le jour d’un match, dans le bus, au moment de quitter la maison pour prendre un vol de quatre heures ou simplement dans l’avion, en lisant ou en écoutant de la musique. Tout à coup, je me disais : ‘C’est peut-être terminé.’ »

Pas question de tricher

Ces interrogations l’ont accompagné jusqu’à la fin de la saison, puis durant une bonne partie de l’été. Pour prendre sa décision, LeBron James s’est appuyé sur le critère qu’il s’était fixé depuis plusieurs années : sa capacité à respecter au quotidien les exigences nécessaires pour rester performant.

« Je me suis toujours dit que le jour où je ne me sentirais plus capable de suivre ce processus, de me lever, d’entraîner mon corps et ma tête, ou que j’aurais l’impression de tricher avec ce travail du lundi au vendredi, je saurais que ce serait terminé. C’est ce processus qui m’a permis d’arriver jusqu’ici. »

Après l’élimination des Lakers, le « King » a donc rangé le ballon pendant un mois et demi, voire deux mois. Il a continué à entretenir son corps, mais sans effectuer le moindre travail spécifique de basket. Au moment de reprendre, les signaux se sont révélés particulièrement encourageants.

« J’ai eu l’impression que mon corps avait très bien réagi après la saison, et ma tête a même mieux répondu que l’été précédent », poursuit-il. « Je me suis simplement demandé : si tu as toujours la possibilité de faire ce que tu aimes, pourquoi décider d’arrêter ? »

Le soutien de ses proches a également pesé. Son épouse comme ses trois enfants lui ont laissé la liberté de poursuivre aussi longtemps qu’il en éprouverait l’envie.

« Ma femme me disait de continuer si je le souhaitais. Ma fille et mes deux garçons me disaient : “Fais ce que tu as à faire, nous serons là.” Si j’ai encore l’occasion de pratiquer ce que j’aime et de continuer à inspirer des gens, alors pourquoi arrêter ? »

Une compétition avec le « Father Time »

Contrairement à d’autres vétérans, même très prestigieux, LeBron James refuse toutefois de prolonger sa carrière pour simplement apparaître sur une feuille de match ou jouer les mentors. Pour continuer, il doit être capable de consentir les mêmes efforts que durant le reste de sa carrière.

« Je ne vais pas tricher. Je ne vais pas simplement me réveiller, arriver à l’entraînement sans m’étirer, sans travailler, sans passer par la salle de musculation ou effectuer ma récupération, puis entrer sur le terrain. Je ne pourrais pas fonctionner ainsi et réussir dans cette ligue. »

C’est précisément cette routine qui nourrit encore sa motivation. Plus que les matchs eux-mêmes, il reconnaît être désormais passionné par sa lutte personnelle contre le temps.

« Je crois que je suis encore plus amoureux de cette quête : jusqu’où puis-je continuer à défier les probabilités ? Il y a toute cette histoire autour du “Father Time”. J’ai vraiment engagé une compétition avec lui sur le plan du basket. »

Pour illustrer son propos, LeBron James raconte avoir récemment bousculé le programme préparé par ses entraîneurs. Alors qu’il devait travailler lundi et mardi, se reposer mercredi, puis reprendre jeudi et vendredi, il a finalement décidé d’enchaîner trois journées consécutives sur le terrain.

« Mon coach m’a écrit le mardi soir pour me dire : ‘Deux bonnes premières journées, grand. On se revoit jeudi matin.’ Je lui ai répondu : ‘En fait, je serai là demain.’ Ils se sont demandé ce que je faisais là, mais nous avons travaillé. La séance a été très productive, je me suis senti très bien et mon corps a parfaitement réagi. »