Indiana retrouve un peu de Tyrese Haliburton chez Braden Smith

Interrogé à l’occasion d’un tournoi de golf de charité, le GM des Pacers Chad Buchanan s’est montré très élogieux envers Braden Smith. Il faut dire que la franchise croit aux qualités du rookie en provenance de Purdue, drafté avec le 38e choix puis récupéré par Indiana avant de lui faire signer un « two-way contract » il y a un mois.

Détenteur du record de passes décisives en NCAA et régional de l’étape, Braden Smith suscite beaucoup d’enthousiasme dans l’Indiana. Chad Buchanan voit dans son altruisme des similitudes avec Tyrese Haliburton.

« Il arrive chez nous avec une excellente compréhension du jeu. Il ressemble beaucoup à Tyrese Haliburton. Il cherche à faire progresser ceux qui l’entourent. C’est ce qu’on a pu constater lors des scrimmages de cet été, en faisant du bon boulot pour procurer de bons tirs à son équipe », a-t-il notamment déclaré. « Il doit apprendre à s’adapter pour pouvoir finir près du cercle avec sa taille. Naturellement, il veut passer le ballon, mais on va avoir besoin de développer ses qualités de scoring. À notre niveau, avec sa taille, il devra apprendre à s’adapter. »

Un déficit physique à gommer

Snobé par les Knicks avant d’être drafté par les Kings, Tyrese Haliburton avait lui aussi ses détracteurs avant de devenir une superstar aux Pacers. Dans le cas de Braden Smith, les principales interrogations concernent évidemment son gabarit, puisqu’il ne mesure que 1m83.

Mais Chad Buchanan a déjà vu un meneur de cette taille réussir au plus haut niveau. Entre 2015 et 2017, lorsqu’il était assistant GM à Charlotte, il a ainsi pu observer de près Kemba Walker, lui aussi annoncé à 1m83.

Pour le dirigeant d’Indiana, Braden Smith reste donc avant tout un diamant à polir. Son été studieux passé notamment aux côtés de Tyrese Haliburton et T.J. McConnell, afin de progresser défensivement, lui laisse espérer de bonnes choses pour la suite.

« Je suis le plus lucide à ce sujet », a déclaré le rookie à propos de ses futures difficultés en défense. « Je pense qu’il s’agit d’être capable d’assimiler tout ça, de comprendre, d’identifier ce qui n’a pas fonctionné, ce qui a bien fonctionné et ce que je peux en tirer comme leçons. J’ai reçu beaucoup de retours positifs de la part des coéquipiers et du staff technique. Je pense avoir déjà fait beaucoup de progrès. Pour moi, il s’agit simplement de mettre tout ça en pratique avec ces gars-là à l’entraînement et d’apprendre à partir de là. »

Indiana ne compte donc pas laisser son rookie rouiller sur le banc. Les Pacers veulent d’abord le voir accumuler les minutes en G-League avec les Noblesville Boom, avant de songer à lui offrir des responsabilités en NBA.

« J’ai toujours l’impression que plus on joue, mieux c’est pour son développement », a confirmé Chad Buchanan. « Plus il accumulera de temps de jeu avec les Noblesville Boom, mieux il sera préparé pour les minutes qu’il finira par obtenir avec les Pacers. J’aimerais donc le voir jouer le plus possible lorsqu’il est avec les Boom. »