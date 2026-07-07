Braden Smith, le local de l’étape qui veut se faire une place aux Pacers

Après quatre saisons à Purdue, conclues à 13 points et 7.4 passes de moyenne, avec 38% de réussite à 3-points, Braden Smith va tenter de faire sa place en NBA.

Drafté par les Bulls en 38e position, le petit meneur de jeu (1m83) a rapidement été transféré vers Indiana. Un retour aux sources pour celui qui a grandi dans cet État depuis l’âge de quatre ans.

« C’est génial. Je suis à 30 minutes du centre-ville, proche de chez moi, de ma famille, de mes amis, de tout », confie-t-il à HoopsHype. « J’ai grandi ici, dans deux communautés : au lycée à Westfield et à l’université à Purdue. Être chez moi à Indianapolis, c’est vraiment génial. »

L’ancien des Boilermakers estime aussi que le style de la NBA peut « énormément » l’aider à s’exprimer, malgré sa petite taille. « Je vais avoir davantage d’espace et ça m’aide beaucoup. Je peux alors utiliser ma vitesse, ma lecture. Le jeu devient plus facile pour moi quand je joue avec des joueurs qui peuvent shooter et écarter le jeu. »

« Les Pacers ont un bon système et je peux très bien m’y ajuster »

Reste désormais à convaincre Rick Carlisle, un entraîneur réputé exigeant avec les jeunes joueurs. Un défi qui n’inquiète pas Braden Smith. « Non. Il faut l’accepter », répond-il. « Il faut mériter sa place. Quand on arrive, on revient à la case départ. Il faut faire sa place et la gagner. »

Le chemin vers les minutes ne sera pourtant pas évident. À son poste, les Pacers comptent toujours sur Tyrese Haliburton, de retour après une saison blanche, et sur TJ McConnell, l’un des meilleurs meneurs remplaçants de la ligue. Braden Smith devra donc profiter de chaque occasion pour montrer qu’il peut apporter.

« Les Pacers ont un bon système et je peux très bien m’y ajuster », assure-t-il, avant d’évoquer son objectif pour sa première saison. « Je dois être dans la rotation. C’est vraiment ça : avoir des minutes et aider à gagner des matches. Je sais que je peux le faire. Mon travail, ce sera d’aider, puis de marquer et être efficace. »