Braden Smith pique le record de passes décisives en NCAA à Bobby Hurley

À force de distribuer le jeu avec une régularité de métronome, Braden Smith a fini par placer son nom tout en haut des livres d’histoire. Vendredi soir, le meneur de Purdue est ainsi devenu le nouveau roi des passes décisives en NCAA. En atteignant sa 1 077e offrande, il a effacé des tablettes Bobby Hurley, l’ancienne référence de Duke.

Le record est tombé très tôt dans la rencontre, sur une passe vers Trey Kaufman-Renn pour un panier avec la faute à 12 minutes de la fin de la première période.

Une action presque banale au regard de son registre, mais immédiatement saluée par les supporters de Purdue, déjà prêts à célébrer l’événement. Le speaker puis l’écran géant de l’Enterprise Center ont confirmé ce que tout le monde attendait : Braden Smith venait de prendre seul la tête d’un classement mythique.

Le plus impressionnant, c’est peut-être que le principal intéressé a accueilli l’exploit avec un calme désarmant.

Drafté au deuxième tour ?

« Je ne pense pas en avoir vraiment pris conscience, car, pour moi, encore une fois, c’est mon travail. C’est ce que je suis censé faire », a ainsi déclaré Braden Smith. « Je suis censé donner le ballon à mes coéquipiers pour qu’ils marquent, et bien sûr, je suis entouré de beaucoup de joueurs formidables qui en sont capables. »

Son match, lui, a largement dépassé le simple clin d’œil statistique puisqu’il a terminé avec 26 points et 8 passes, pour porter son total à 1 083 offrandes. Et comme souvent avec Purdue, l’histoire individuelle s’est fondue dans la démonstration collective. Longtemps accroché, le programme de Matt Painter a ainsi pris le contrôle du match avant la pause, virant en tête 45-33, avant d’écraser la seconde mi-temps jusqu’à compter 38 points d’avance.

Déjà trois fois élu dans la All-Big Ten First Team et finaliste du Bob Cousy Award, Braden Smith ajoute ainsi une ligne immense à un CV déjà très épais. Il est aussi, selon ESPN, le seul joueur de l’histoire NCAA à cumuler au moins 1 500 points, 1 000 passes et 500 rebonds. De quoi renforcer encore un peu plus sa place parmi les grands meneurs du basket universitaire américain. Même s’il n’est annoncé qu’au deuxième tour de la prochaine Draft.