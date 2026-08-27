Braden Smith a bien décroché son contrat aux Pacers

Drafté par les Bulls en 38e position et envoyé ensuite chez lui, dans l’Indiana, Braden Smith devait se faire sa place chez les Pacers. Il a eu la Summer League pour convaincre, mais ses performances ont été moyennes. Mais après deux mois d’attente, il a enfin décroché le précieux sésame, sous la forme d’un « two-way contract ».

« Pendant tout le processus, je savais que cela allait finir comme ça », assure l’ancien meneur de jeu (1m83) de Purdue. « J’avais une idée en tête. En plus, le contrat n’avait pas besoin d’être signé avant novembre donc j’étais concentré sur l’idée de m’améliorer. C’était ça le plus important. »

Maintenant que la partie administrative est réglée, il peut regarder l’aspect sportif. Ses prestations en ligue d’été n’ont pas été les plus convaincantes. « Je dois être meilleur. Je suis mon plus gros critique. J’ai pu digérer les choses, les comprendre et voir ce qui n’a pas fonctionné, ce que je peux apprendre. J’ai eu de bons retours des joueurs, du staff technique », raconte Braden Smith.

Sa défense a été défaillante et son adresse au shoot également. Lui qui était un shooteur très adroit en NCAA s’est retrouvé à finir la Summer League avec un vilain 26% de réussite au shoot et un pas plus joli 29% à 3-pts…

« Je ne pense pas avoir pris un mauvais tir du tournoi. J’ai raté la cible. C’est ça que je dois regarder : comment m’ajuster ? Comment corriger ça ? Ce sont mes jambes, mon geste ? », analyse-t-il ainsi. « J’y travaille. Les gens ne s’en rendent pas compte mais bosser sur son tir, c’est un travail au quotidien pendant toute sa carrière. Je suis un shooteur à 45% depuis toujours, sauf la saison passée et cet été. Je dois garder confiance. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une passerelle entre la NBA et la G League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de trois joueurs supplémentaires. Ceux-ci évoluent principalement avec la franchise affiliée en G League, mais peuvent également disputer jusqu’à 50 matchs de saison régulière en NBA.