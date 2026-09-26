Les Sparks virent leur coach

La défaite face aux Valkyries aura été la dernière de Lynne Roberts sur le banc des Sparks. Au lendemain de la fin de la saison régulière, Los Angeles a annoncé le licenciement de son coach après deux exercices sans playoffs.

Arrivée en novembre 2024 après un passage réussi à l’université d’Utah, Lynne Roberts avait été choisie pour accompagner la reconstruction de la franchise autour de Cameron Brink, deuxième choix de la Draft 2024, puis de Kelsey Plum. Elle quitte Los Angeles avec un bilan cumulé de 37 victoires pour 50 défaites.

Un projet constamment remanié

Lynne Roberts n’aura jamais bénéficié d’un cadre parfaitement stable à Los Angeles. Initialement chargée de développer un jeune noyau autour de Cameron Brink, elle a ensuite dû composer avec une stratégie plus ambitieuse et les arrivées de joueuses expérimentées comme Kelsey Plum et Nneka Ogwumike.

Mais les blessures et les résultats décevants ont rapidement poussé la franchise à revoir une nouvelle fois ses plans. En cours de saison, Kelsey Plum a ainsi été transférée à Phoenix contre un « package » comprenant notamment Monique Akoa Makani et le premier choix de Draft du Mercury.

Avant le dernier match de la saison, Lynne Roberts avait elle-même insisté sur le manque de continuité qui avait marqué son passage en Californie.

« Nous avons connu deux saisons difficiles en raison des blessures. Je ne cherche pas à utiliser cela comme une excuse, mais c’est simplement la réalité », avait-elle confié. « Il y a eu énormément de changements. Notre présidente n’est là que depuis quatre mois. Encore une fois, beaucoup de choses ont changé. »

Une nouvelle page autour de Cameron Brink

Le départ à la retraite de Nneka Ogwumike marque également la fin d’un cycle pour les Sparks. La suite sera désormais pilotée par Ariana Andonian, nommée GM au début du mois à la place de Raegan Pebley.

La nouvelle dirigeante pourra ainsi choisir elle-même la personne chargée de prendre les commandes de l’équipe et de définir la prochaine étape du projet.

Avec Cameron Brink comme principale pièce, Los Angeles repart donc une nouvelle fois sur de nouvelles bases.