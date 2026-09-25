Nneka Ogwumike tire sa révérence après 15 saisons en WNBA

Pour sa dernière en WNBA, Nneka Ogwumike aurait pu partir sur une victoire. Mais les Valkyries en ont décidé autrement avec un 13-0 dans les dernières minutes pour finalement s’imposer.

L’intérieure des Sparks a terminé la rencontre avec 17 points et 15 rebonds pour signer son 19e double-double de la saison, un record pour la franchise californienne.

« J’aurais dû mettre ce lancer franc ou cette claquette quelques possessions avant », énumère Nneka Ogwumike. « Je voulais cette victoire pour les fans et pour mes coéquipières, mais je ne voulais pas partir autrement qu’en jouant un match serré ici, à Los Angeles, face à des adversaires de haut niveau. »

Nneka Ogwumike tire donc sa révérence après 15 saisons en WNBA, dont 13 sous les couleurs des Sparks. Après deux saisons passées à Seattle, l’intérieure de 36 ans était revenue en Californie avec l’ambition de ramener Los Angeles en playoffs. Mais la blessure puis le transfert de Kelsey Plum ont rapidement douché ces ambitions. Les Sparks terminent finalement cette saison avec 16 victoires pour 28 défaites et une 12e place au classement.

Honorée d’avoir pu porter le maillot des Sparks

« C’était une soirée spéciale pour rendre hommage à Nneka. Vous avez pu voir à quel point les fans l’appréciaient », souligne sa coach. « Le fait qu’elle ait pu être sous le feu des projecteurs, c’est vraiment important. Nous voulions vraiment remporter ce match pour elle et pour nous, mais ce soir, tout tournait autour d’elle. »

Malgré cette saison ratée sur le plan collectif, Nneka Ogwumike tournait encore à 17,3 points et 8,9 rebonds de moyenne. Lors de ses 13 saisons passées à Los Angeles, elle a marqué la franchise avec le titre de Rookie de l’Année acquis en 2012 et celui de MVP remporté en 2016, la même année où les Sparks ont été championnes WNBA.

« C’était un honneur et un privilège de pouvoir jouer dans cette Ligue, d’être une sportive de haut niveau et surtout de porter le maillot des Sparks », reconnaît Nneka Ogwumike. « Les fans ont toujours eu confiance en cette équipe. Cela s’explique parce que nous sommes dans la Cité des Anges et que nous sommes une équipe de championnes. Nous avons dévoilé la statue de Lisa Leslie il y a moins d’une semaine. Je n’ai pas pu jouer avec elle, mais nous avons toujours eu une bonne relation. J’ai été reconnaissante d’être draftée par Penny Toler, qui a aussi son maillot retiré ici, et de jouer avec la légendaire Candace Parker. »

« Vous avez changé ma vie »

Pour rendre hommage à sa carrière, la présidente des Sparks, Stacy Johns, a annoncé que le nouveau centre d’entraînement, qui ouvrira avant la saison 2027, sera nommé le « Nneka Ogwumike Player Sanctuary ».

Une annonce qui n’a évidemment pas manqué d’émouvoir la principale intéressée.

« Je voulais juste dire que vous avez changé ma vie », remercie-t-elle, les larmes aux yeux. « Je suis reconnaissante d’avoir rencontré tous ceux que j’ai rencontrés. Je suis reconnaissante d’avoir eu ces coéquipières. La saison n’a pas pris la tournure espérée, mais vous avez pu voir que nous nous sommes battues tous les soirs. Je pense encore à comment j’aurais pu vous ramener la victoire, mais je veux que vous sachiez que j’ai tout donné sur le terrain. »