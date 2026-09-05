Les Sparks recrutent leur GM aux Sixers

Près de deux mois après s’être séparés de Raegan Pebley, les Los Angeles Sparks ont trouvé leur nouvelle General Manager. La franchise californienne a jeté son dévolu sur Ariana Andonian, qui arrive des Sixers.

« Ariana s’est distinguée tout au long de sa carrière comme une excellente dénicheuse de talents, mais aussi comme une dirigeante réfléchie et visionnaire », explique Eric Holoman, propriétaire principal des Sparks. « Elle a gagné le respect de certaines des plus grandes personnalités du basket, mais ce qui nous a épatés tout au long du processus de recrutement, c’est sa vision pour bâtir une équipe et une organisation. Ariana a conscience qu’il est important d’identifier des talents, de développer des joueuses et de créer une culture capable de gagner. »

Un profil qui s’est construit loin des projecteurs. Après près d’une décennie passée principalement dans le « scouting », Ariana Andonian a débuté aux Rockets en 2015, avant de rejoindre les Grizzlies en 2020. À Memphis, elle a progressivement gravi les échelons jusqu’au poste de directrice du « player personnel », avec notamment la responsabilité du recrutement international et des lycéens.

En 2024, elle a posé ses valises à Philadelphie comme vice-présidente chargée du « player personnel », avec la responsabilité du « scouting » professionnel des Sixers. Un an plus tard, elle a également été nommée General Manager des Delaware Blue Coats, la franchise de G-League affiliée à Philadelphie. Elle devenait alors la première femme à occuper ce poste dans toute l’histoire des Blue Coats.

Une équipe à reconstruire

À Los Angeles, le chantier sera autrement plus conséquent. Ariana Andonian prend les commandes d’une franchise qui n’a plus participé aux playoffs depuis 2020, malgré le retour de Nneka Ogwumike à la dernière intersaison.

Un retour qui n’aura d’ailleurs duré qu’une saison puisque la championne WNBA 2016 a annoncé qu’elle prendra sa retraite au terme de cette campagne 2026. La nouvelle dirigeante devra donc rapidement dessiner le prochain cycle d’une franchise qui reste l’une des plus prestigieuses de l’histoire de la WNBA.

« Revenir à la maison en tant que General Manager des Sparks, c’est l’opportunité d’une vie », se réjouit Ariana Andonian, originaire de Californie. « C’est une franchise qui possède un riche héritage et qui fait partie intégrante de l’histoire du basket féminin professionnel. Mon objectif est de construire une culture de l’excellence autour de personnes exceptionnelles, avec des processus solides, et de tout mettre en œuvre pour soutenir nos joueuses du mieux possible, sur le terrain comme en dehors. »

Avant de prendre officiellement ses fonctions à Los Angeles dans le courant du mois, Ariana Andonian fera un détour par Berlin puisqu’elle assistera à la Coupe du monde féminine 2026 qui vient de débuter.