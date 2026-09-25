En pleine offensive sur la NBA, Polymarket est attaqué par l’État de New York

En pleine offensive dans l’univers NBA, Polymarket se retrouve rattrapé par la justice. L’État de New York a ainsi déposé une plainte contre la plateforme, accusée d’exploiter une activité de jeux d’argent sans licence locale.

« En contournant les lois de New York, Polymarket cible les plus vulnérables », accuse la procureure générale Letitia James. La gouverneure Kathy Hochul estime de son côté que Polymarket a « mis les New-Yorkais en danger, notamment les mineurs ». New York réclame en effet l’arrêt de son activité dans l’État, la restitution des gains jugés illégaux et des amendes pouvant atteindre 100 000 dollars par offre de pari sportif.

Polymarket a immédiatement contre-attaqué devant la justice fédérale.

« Cette action vise à empêcher un préjudice imminent et irréparable », répond la société, qui considère de son côté ses contrats comme des produits financiers réglementés par la CFTC, et non comme des paris sportifs.

Un timing délicat avec la NBA

Cette bataille intervient alors que la NBA négocie actuellement avec Polymarket et Kalshi et a déjà transmis des propositions contractuelles aux acteurs du secteur.

Surtout, LeBron James s’est associé à Polymarket début septembre. Selon Front Office Sports, le « King » toucherait 15 millions de dollars par an pour promouvoir la plateforme, principalement autour du football américain !

Le rapprochement est d’autant plus sensible que les dérives liées aux paris inquiètent les joueurs. Le 15 septembre, la NBA et la NBPA réclamaient des sanctions définitives contre les parieurs menaçant joueurs, coaches ou familles.

La WNBPA avait dénoncé son absence de cette première initiative. Depuis, NBA, WNBA, NBPA, WNBPA et syndicats d’arbitres ont adressé un nouveau courrier aux régulateurs.

« Les membres de nos organisations font face à une hausse marquée du harcèlement et des menaces liés aux paris », préviennent-ils, évoquant des insultes dans les salles, dans la rue ou sur les réseaux sociaux.

Alors que Polymarket veut s’installer dans l’écosystème NBA, son expansion soulève donc désormais autant de questions juridiques que sécuritaires, au moment même où les ligues américaines cherchent à mieux encadrer les conséquences de l’essor des paris… tout en profitant au maximum de l’opportunité financière engendrée.