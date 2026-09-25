Pour Kawhi Leonard, les Raptors ont accepté de prendre un risque

Fin juin dernier, les Clippers se mettaient d’accord avec les Raptors pour un transfert de Kawhi Leonard. Sauf qu’on le sait, rien ne sera validé avant plusieurs longues semaines, car la NBA s’est lancée dans une enquête pour faire la lumière sur les contrats cachés autour de l’ailier. Finalement, la franchise de Los Angeles a été reconnue coupable et très lourdement sanctionnée.

Pendant ces deux mois et deux semaines d’attente, avant l’officialisation il y a dix jours, planait le doute sur la validation du transfert. Comment les Raptors ont-ils traversé cette période ?

« C’était une question de tolérance au risque. C’est tout. Il ne s’est rien passé de nouveau [entre l’accord et l’officialisation du transfert] et peut-être qu’en arrivant au 27 septembre avec l’enquête toujours en cours, ma tolérance au risque aurait été différente », assume d’ailleurs Bobby Webster, le GM des Raptors.

Il n’a toutefois pas voulu toucher aux termes de l’échange avec ses homologues californiens. « Quand on se met d’accord sur un transfert, on accepte les termes. Cela fonctionne comme ça non seulement en NBA mais dans n’importe quelle industrie. La NBA menait son enquête et tout le monde avait intérêt à ce qu’elle se poursuive », précise le dirigeant de la franchise canadienne. « On était convaincu qu’un accord allait aboutir. On a été très patient et on n’aurait pas accepté l’accord si on n’avait pas eu ce niveau de confiance. »

Tout ce dossier est désormais derrière Toronto, qui a déjà prolongé sa recrue pour deux saisons et 115 millions de dollars. Kawhi Leonard est bien retour au Canada, sept ans après le titre de champion face aux Warriors en 2019. « On est impatient, c’est évident. On a tous de grands souvenirs de la saison 2018/19 », conclut Bobby Webster.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.