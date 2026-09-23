James Johnson retrouve son rôle de grand frère chez les Pacers

Il n’avait finalement jamais vraiment quitté les Pacers. Présent au mariage de Tyrese Haliburton cet été, puis au mini-camp organisé par les joueurs à Nashville, James Johnson va officiellement retrouver Indiana.

D’après Fieldhouse Files, l’ailier-fort de 39 ans a accepté un contrat « Exhibit 9 », non garanti, afin de participer au camp d’entraînement. Une façon pour Indiana de récupérer celui qui avait accompagné le groupe pendant trois saisons, jusqu’aux Finals 2025.

Car James Johnson n’est plus vraiment là pour ses minutes. Entre 2022 et 2025, il n’avait disputé que 39 rencontres avec les Pacers et son importance se situait surtout ailleurs.

« J’assure tes arrières »

« Il a tellement contribué en montrant l’exemple, comme mentor, en étant positif et sincère », expliquait Rick Carlisle, le coach de l’équipe, au sujet du vétéran.

Tyrese Haliburton avait lui aussi raconté leur première discussion : « Il m’a dit : ‘J’assure tes arrières. Ne t’inquiète de rien’ ». Un rôle de grand frère que James Johnson a toujours assumé. « Il faut être un champion avant de devenir un champion. Agir comme tel avant de l’être réellement », expliquait-il quelques années en arrière.

Parti à l’été 2025, puis éloigné de la NBA la saison dernière, James Johnson ne possède toutefois aucune garantie de débuter la saison dans l’effectif. Indiana est en effet « hard-cappé » au niveau du premier « apron », ce qui complique la signature d’un vétéran au salaire minimum. Mais le camp lui permettra de retrouver ses anciens coéquipiers, et de filer quelques conseils au groupe avant d’aborder une saison qui doit marquer le rebond du club…

James Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 65 12 45.2 32.6 72.9 0.5 1.5 2.0 0.7 1.9 0.3 1.0 0.7 3.9 2010-11 * All Teams 38 22 45.6 23.5 66.2 1.0 2.8 3.7 2.3 2.5 0.9 1.7 1.0 7.1 2010-11 * TOR 25 28 46.4 24.0 70.7 1.2 3.5 4.7 3.0 2.8 1.0 1.8 1.1 9.2 2010-11 * CHI 13 9 41.5 22.2 46.2 0.5 1.4 1.9 1.1 1.9 0.6 1.4 0.7 3.2 2011-12 TOR 62 25 45.0 31.7 70.4 1.2 3.5 4.7 2.0 2.9 1.2 1.6 1.4 9.1 2012-13 SAC 54 16 41.3 9.5 59.7 0.9 1.8 2.7 1.1 1.8 0.8 1.3 0.9 5.1 2013-14 MEM 52 18 46.4 25.3 84.4 1.2 2.0 3.2 2.1 2.0 0.8 1.3 1.1 7.4 2014-15 TOR 70 20 58.9 21.6 65.7 0.9 2.8 3.7 1.4 2.2 0.8 1.1 1.0 7.9 2015-16 TOR 57 16 47.5 30.3 57.4 0.5 1.7 2.2 1.2 1.5 0.5 1.0 0.6 5.0 2016-17 MIA 76 27 47.9 34.0 70.7 0.9 4.1 5.0 3.6 2.6 1.0 2.3 1.1 12.8 2017-18 MIA 73 27 50.3 30.8 69.8 0.8 4.1 4.9 3.8 2.6 1.0 1.9 0.7 10.8 2018-19 MIA 55 21 43.3 33.6 71.4 0.4 2.8 3.2 2.5 2.1 0.6 1.4 0.5 7.8 2019-20 * All Teams 32 19 47.9 36.3 64.6 0.8 2.9 3.7 2.3 2.5 0.8 1.5 1.0 8.4 2019-20 * MIA 18 16 44.8 35.6 57.1 0.4 2.4 2.9 1.2 1.9 0.3 0.8 0.7 5.7 2019-20 * MIN 14 24 50.0 37.0 67.6 1.2 3.5 4.7 3.8 3.3 1.4 2.4 1.4 12.0 2020-21 * All Teams 51 21 44.6 25.8 59.2 0.6 2.8 3.5 1.9 2.4 0.8 1.1 0.8 7.2 2020-21 * DAL 29 17 46.2 25.0 58.6 0.5 2.5 3.0 1.7 2.0 0.8 0.9 0.8 5.7 2020-21 * NOP 22 25 43.4 26.7 59.6 0.8 3.3 4.1 2.2 2.8 0.8 1.3 0.9 9.2 2021-22 BRK 62 19 46.9 27.1 52.7 0.8 2.7 3.5 2.1 2.6 0.5 0.8 0.6 5.5 2022-23 IND 3 15 41.7 20.0 0.0 0.0 2.3 2.3 1.3 3.3 0.3 0.0 0.7 3.7 Total 750 21 47.4 30.2 67.9 0.8 2.8 3.6 2.1 2.3 0.8 1.4 0.9 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.