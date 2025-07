Les Pacers ne pourront sans doute pas garder James Johnson

Les Pacers ont actuellement 15 joueurs sous contrat, plus trois « two-way contracts », et on sait que c'est la limite pour commencer la saison régulière. En clair, ils n'ont plus vraiment de place, ou alors, pour en signer un nouveau, il faudra se séparer d'un joueur avant le premier match du prochain exercice, en octobre.

C'est pourquoi l'avenir de James Johnson semble s'écrire loin d'Indiana. Enfin, pour l'instant. L'intérieur de 38 ans a parlé avec le GM des Pacers, Chad Buchanan, la semaine passée, lui assurant qu'il voulait encore jouer.

Même si on sait que, pour lui, « jouer » est un grand mot puisque depuis 2022 et son arrivée à Indiana, il n'a disputé que 39 matches pour 246 minutes au total et 67 petits points. James Johnson est surtout un élément important dans le vestiaire, pour ses mots et son expérience.

« Il faut lui tirer notre chapeau. Il a accepté son rôle et a été fantastique depuis deux ans. Il fait partie de la famille, il est génial avec tous les joueurs, le staff », explique Chad Buchanan. « C'est évident que la blessure de Tyrese Haliburton a eu un effet papillon sur la construction de notre effectif. Pour l'instant, ce sera compliqué de trouver une place pour James, même si on veut qu'il revienne. Il aura toujours une place à part pour nous. »

Le « pour l'instant » a du sens puisque depuis 2023, James Johnson a souvent été coupé puis signé à nouveau par les Pacers. Il n'est donc pas impossible qu'on le revoit sous les couleurs d'Indiana dans le courant de la saison…

« C'est douloureux d'imaginer notre équipe sans lui. Néanmoins, c'est une réalité vu la situation de notre effectif pour l'instant, mais ça peut toujours évoluer », conclut le GM.

James Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 65 12 45.2 32.6 72.9 0.5 1.4 2.0 0.7 1.9 0.3 1.0 0.7 3.9 2010-11 * All Teams 38 22 45.6 23.5 66.2 1.0 2.8 3.7 2.3 2.5 0.9 1.7 1.0 7.1 2010-11 * TOR 25 28 46.4 24.0 70.7 1.2 3.5 4.7 3.0 2.8 1.0 1.8 1.1 9.2 2010-11 * CHI 13 9 41.5 22.2 46.2 0.5 1.4 1.8 1.1 1.9 0.6 1.4 0.7 3.2 2011-12 TOR 62 25 45.0 31.7 70.4 1.2 3.5 4.7 2.0 2.9 1.1 1.6 1.4 9.1 2012-13 SAC 54 16 41.3 9.5 59.7 0.9 1.8 2.7 1.1 1.8 0.8 1.3 0.9 5.1 2013-14 MEM 52 18 46.4 25.3 84.4 1.2 2.0 3.2 2.1 2.0 0.8 1.3 1.1 7.4 2014-15 TOR 70 20 58.9 21.6 65.7 0.9 2.8 3.7 1.4 2.2 0.8 1.1 1.0 7.9 2015-16 TOR 57 16 47.5 30.3 57.4 0.5 1.7 2.2 1.2 1.5 0.5 0.9 0.6 5.0 2016-17 MIA 76 27 47.9 34.0 70.7 0.9 4.1 4.9 3.6 2.6 1.0 2.2 1.1 12.8 2017-18 MIA 73 27 50.3 30.8 69.8 0.8 4.1 4.9 3.8 2.6 1.0 1.9 0.7 10.8 2018-19 MIA 55 21 43.3 33.6 71.4 0.4 2.8 3.2 2.5 2.1 0.6 1.3 0.5 7.8 2019-20 * All Teams 32 19 47.9 36.3 64.6 0.8 2.9 3.7 2.3 2.5 0.8 1.5 1.0 8.4 2019-20 * MIA 18 16 44.8 35.6 57.1 0.4 2.4 2.9 1.2 1.9 0.3 0.8 0.7 5.7 2019-20 * MIN 14 24 50.0 37.0 67.6 1.2 3.5 4.7 3.8 3.3 1.4 2.4 1.4 12.0 2020-21 * All Teams 51 21 44.6 25.8 59.2 0.6 2.8 3.5 1.9 2.4 0.8 1.1 0.8 7.2 2020-21 * DAL 29 17 46.2 25.0 58.6 0.5 2.5 3.0 1.7 2.0 0.8 0.9 0.8 5.7 2020-21 * NOP 22 25 43.4 26.7 59.6 0.8 3.3 4.1 2.2 2.8 0.8 1.3 0.9 9.2 2021-22 BRK 62 19 46.9 27.1 52.7 0.8 2.6 3.5 2.1 2.6 0.5 0.8 0.5 5.5 2022-23 IND 18 9 44.9 20.0 50.0 0.2 1.4 1.7 0.8 1.8 0.4 0.4 0.3 2.8 2023-24 IND 9 5 30.0 0.0 100.0 0.1 0.3 0.4 0.9 1.0 0.6 0.6 0.1 0.9 2024-25 IND 12 3 36.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 0.3 0.2 0.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.