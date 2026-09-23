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LeBron James, le « vieux grand frère » de Tyrese Maxey

Publié le 23/09/2026 à 7:22 Twitter Facebook

NBA – Avant même de devenir son coéquipier aux Sixers, Tyrese Maxey avait noué une relation privilégiée avec LeBron James, entre amitié et mentorat.

Tyrese Maxey LeBron JamesLeur association sous le maillot des Sixers sera l’une des grandes attractions de la saison. Mais pour Tyrese Maxey et LeBron James, cette nouvelle aventure commune ne partira pas de zéro.

Représentés par le même agent, Rich Paul, les deux All-Stars ont pris l’habitude de se retrouver pendant l’intersaison pour travailler ensemble. Au fil de ces séances matinales, une véritable relation de confiance s’est installée entre le meneur de Philadelphie et le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

« Je m’entraîne avec LeBron tôt le matin, simplement parce que nous nous entendons bien », a expliqué Tyrese Maxey à ClutchPoints. « C’est drôle, parce qu’il est un peu comme un grand frère, comme un vétéran pour moi. »

Tyrese Maxey assure qu’il ne connaissait pas son choix

Après la décision de LeBron James de rejoindre les Sixers, VJ Edgecombe avait laissé entendre que Tyrese Maxey était peut-être au courant de ses intentions. Une théorie que le principal intéressé a tenu à nuancer, même s’il reconnaît avoir régulièrement échangé avec son futur coéquipier pendant sa réflexion.

« Je ne vais pas dire que je le savais et que je n’ai rien dit, mais j’ai eu plusieurs conversations avec LeBron », a-t-il précisé.

Même Tyrese Maxey semble d’ailleurs avoir du mal à définir exactement la nature de leur relation, quelque part entre l’amitié, le mentorat et, désormais, une relation de coéquipiers.

« Un enfant m’a demandé récemment si LeBron et moi étions amis. J’ai réfléchi et j’ai répondu : ‘Tu sais quoi, j’imagine que nous sommes amis.’ C’est un gars très, très, très âgé, mais c’est aussi l’un de mes vieux amis », a-t-il plaisanté. « Maintenant, nous sommes coéquipiers, collègues, mais il reste un peu comme un grand frère. Ce sera une dynamique très intéressante. »

Une relation à transposer sur le terrain

Cette complicité pourrait faciliter l’intégration de LeBron James au sein d’un effectif profondément remanié.

Avec Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown et le jeune VJ Edgecombe, les Sixers devront rapidement répartir les responsabilités entre plusieurs joueurs habitués à occuper un rôle majeur.

LeBron James pourrait notamment prendre en charge une grande partie de la création afin de soulager Tyrese Maxey et Jaylen Brown. Mais si les automatismes semblent déjà présents en dehors du terrain, tout reste encore à construire dans le jeu.

« Nous n’avons pas encore évolué ensemble, donc nous verrons », a reconnu Tyrese Maxey. « Mais concernant la cohésion en dehors du terrain, les gars communiquent, passent de bons moments ensemble, s’encouragent vraiment et se disent prêts à faire des sacrifices. Lorsque nous entrerons sur le terrain, nous devrons mettre en pratique tout ce dont nous avons parlé. »

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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