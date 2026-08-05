Pour VJ Edgecombe, Tyrese Maxey connaissait le choix de LeBron James

L’euphorie n’est pas encore tout à fait retombée dans les rangs de Philadelphie. Il faut dire qu’il y a de quoi ! Déjà partis sur un très bon recrutement avec les arrivées de Jaylen Brown et Dean Wade, les Sixers ont récupéré LeBron James en cerise sur le gâteau pour aller chercher le titre la saison prochaine.

VJ Edgecombe avait été l’un des premiers à lui faire un clin d’oeil suite à son arrivée, twittant le fameux «I Love my life» comme l’avait fait LBJ en son temps. Pour lui, le rêve ultime était de jouer avec LeBron James, et celui-ci s’est donc concrétisé.

« Je ne connais pas LeBron. J’adore LeBron, ne vous méprenez pas. C’est juste que je ne l’ai jamais rencontré», a-t-il rappelé dans l’émission «Chiney Today». «Évidemment, on a joué l’un contre l’autre. C’est lui que j’admirais en matière de basket. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à jouer au basket, lorsqu’il était à Miami ».

Tyrese Maxey n’a rien lâché

Avant de savourer la nouvelle, VJ Edgecombe est passé par des jours et des semaines interminables d’attente, sachant que Philly était dans la short-list du King. L’arrière bahamien a confié avoir fait le pressing auprès de Tyrese Maxey sans être parvenu à tirer le vrai du faux. Le meneur avait été l’un des premiers à être mis au courant de l’arrivée de Jaylen Brown. VJ Edgecombe a donc essayé de tirer l’info de la source la plus fiable du vestiaire, mais l’intéressé n’a rien pu lui concéder, jusqu’à ce que l’info soit officielle.

« Je n’arrêtais pas d’appeler Tyrese, et je lui disais : ‘On va avoir Bron ? On va avoir Bron ?’ », raconte-t-il. « Tyrese me disait : ‘Mec, je ne sais pas. Je ne pense pas’. Mais il était au courant depuis le début. Il ne voulait simplement pas me le dire. C’est ce que je pense. Je me trompe peut-être ».

Après l’interrogation et l’euphorie, le plus important va commencer puisqu’il faudra désormais faire cohabiter tout ce beau monde pour aller chercher des résultats et de la régularité. L’effectif de Philadelphie version 2026-2027 va avoir un peu moins de six mois pour trouver la bonne carburation avant le début des playoffs, en ayant à l’esprit que tout résultat autre qu’un titre de champion serait considéré comme un échec. Une pression que le jeune VJ Edgecombe va devoir gérer de son mieux, alors qu’il n’entre seulement que dans sa deuxième année en NBA.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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