Les frères Buss ont jusqu’à début novembre pour racheter l’ASVEL

Les discussions entre Tony Parker et les frères Buss ont visiblement franchi une nouvelle étape. Quelques heures après que le président de l’ASVEL a confirmé que les échanges étaient « plus qu’avancés », Eurohoops affirme que Joey et Jesse Buss disposent d’une exclusivité pour racheter le club villeurbannais !

D’après nos confrères, les deux anciens dirigeants des Lakers ont jusqu’aux premiers jours de novembre pour finaliser l’opération. Pendant cette période, aucun autre candidat ne peut intervenir dans les négociations.

« Les frères Buss disposent des droits exclusifs de négociation jusqu’aux premiers jours de novembre pour acheter l’ASVEL à Tony Parker », écrit ainsi Eurohoops.

Un dossier lié à NBA Europe

L’information donne un relief supplémentaire aux déclarations de Tony Parker, qui assurait encore ce dimanche que son projet n’avait pas été abandonné malgré le coup de frein imposé cet été par la DNCCG.

Interrogé sur l’identité des investisseurs, l’ancien meneur des Spurs avait été très clair : « Ils sont venus à Lyon et c’est avec eux que nous discutons ». S’il refusait d’en dire davantage, c’était parce que « je ne peux pas entrer dans les détails » à cause d’accords de confidentialité signés.

Un éventuel rachat par Joey et Jesse Buss intervient alors que l’avenir du basket européen est en pleine recomposition. L’ASVEL fait partie des 13 clubs actionnaires de l’Euroleague, tandis que la NBA poursuit ses discussions avec l’Euroleague autour de son projet de ligue européenne, dont le lancement est espéré pour 2027/28.

Les deux frères connaissent évidemment très bien l’environnement NBA. Fils de Jerry Buss, ils ont longtemps occupé des fonctions dirigeantes aux Lakers avant de céder cet été les dernières parts détenues par leur famille.