NBA Europe : les ambitions de Tony Parker restent intactes

Le projet n’est pas abandonné, seulement repoussé. Cet été, Tony Parker avait imaginé une ASVEL dotée d’un budget supérieur à 60 millions d’euros, capable de bâtir un effectif très ambitieux pour remporter le titre en Betclic Elite cette année, et de se positionner pour intégrer la future NBA Europe.

Plusieurs grosses signatures avaient même été annoncées avant que la DNCCG (Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion) ne ramène le budget prévisionnel à moins de la moitié du montant initialement envisagé. Un immense coup de frein que le président et nouvel entraîneur de l’ASVEL attribue notamment au contexte du basket français et aux difficultés récemment rencontrées par Monaco.

« Je pense qu’on paie un peu les pots cassés de Monaco, tout simplement. La DNCCG ne voulait prendre aucun risque avec un projet de cette ampleur », a-t-il expliqué à First Team. « J’avais l’accord du fonds pour avancer dans les discussions. Je n’aurais jamais fait tout ça si je n’avais pas eu cet accord et si tout n’avait pas été validé. »

Des garanties impossibles à fournir dans les délais

Selon Tony Parker, ce sont surtout les nombreuses garanties exigées par le gendarme financier du basket français qui ont empêché la finalisation du dossier dans les temps.

« Monter des projets comme celui-là prend du temps. Ensuite, les avocats interviennent et il y a 50 000 choses à régler. Avec toutes les demandes et les garanties réclamées par la DNCCG, nous n’avons pas pu tout terminer et tout finaliser à temps pour mettre en place le projet qui était prévu. »

Un revers forcément frustrant pour l’ancien meneur des Spurs, directement exposé aux critiques après avoir incarné publiquement les nouvelles ambitions villeurbannaises. « C’était frustrant parce que c’est moi qui suis en première ligne. C’est mon nom que l’on va immédiatement mettre en avant. Mais je suis quelqu’un qui rêve toujours en grand. J’ai envie de faire bouger les lignes et, quand on est le premier à essayer certaines choses, il peut parfois y avoir des éléments qui ne se passent pas comme prévu. »

Pour autant, Tony Parker refuse de considérer cet épisode comme un échec définitif. Il évoque plutôt un report d’une saison, avec l’exercice 2027/28 comme nouvelle échéance. « Si c’est décalé d’un an, c’est reculer pour mieux rebondir. C’est comme cela que je le vois désormais. Je mets tout cela derrière moi. Je dois regarder la situation dans son ensemble, car j’ai envie d’être là sur le très long terme. »

Des discussions « plus qu’avancées » avec les frères Buss

Surtout, les investisseurs américains seraient toujours présents. Sans pouvoir dévoiler les détails des négociations en raison des accords de confidentialité signés, Tony Parker a confirmé poursuivre ses échanges avec les frères Buss.

« Bien sûr. Les discussions sont plus qu’avancées. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que j’ai signé des accords de confidentialité, mais ce n’est pas un secret : ils sont venus à Lyon et c’est avec eux que nous discutons. »

L’objectif reste donc de présenter une ASVEL beaucoup plus puissante à partir de la saison 2027/28, avec un budget record et des moyens compatibles avec les exigences de la future ligue européenne de la NBA.

« C’est le but », a confirmé Tony Parker lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de retrouver dès la saison prochaine le projet initialement imaginé cet été. L’ancien meneur des Bleus préfère désormais prendre du recul et rappeler tout le chemin parcouru depuis son arrivée à la tête du club.

« J’ai toujours eu une vision à trois, cinq ou sept ans. Tout ce que nous avons accompli à l’ASVEL, ce sont des choses qui n’avaient jamais été faites dans le basket français. Il y aura toujours des gens pour parler, mais je préfère faire partie de ceux qui essaient et qui veulent faire bouger les choses. »