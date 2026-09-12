Rumeurs
Les Knicks cherchent toujours un troisième pivot
Kevin Love de retour aux Wolves, 18 ans après ?
Deux vétérans dans le viseur des Knicks
Et maintenant, Kawhi Leonard va-t-il prolonger à Toronto ?

La FFBB refuse l’engagement de Monaco en Nationale 1 !

Publié le 12/09/2026 à 14:27 Twitter Facebook

L’AS Monaco Basket ne pourra pas évoluer en Nationale Masculine 1 cette saison. La Fédération Française de Basket-Ball a définitivement rejeté la candidature du club, faute de garanties financières suffisantes.

as monacoRéuni samedi 12 septembre, le Bureau fédéral de la FFBB a décidé de suivre l’avis défavorable rendu par la Commission de contrôle de gestion et de refuser l’engagement de l’AS Monaco Basket SA en Nationale Masculine 1.

Selon la Fédération, le club monégasque n’a pas été en mesure de présenter un dossier permettant de garantir « la sincérité et la fiabilité de la situation financière de la société ». A l’instar des Girondins de Bordeaux en football, on assiste à l’enterrement d’un club historique, de surcroit champion de France en titre !

Des garanties jugées insuffisantes

Après avoir également étudié l’historique du dossier, le Bureau fédéral a estimé qu’il ne disposait pas des garanties nécessaires pour accorder une dérogation à ses propres règlements au nom de « l’intérêt supérieur du basket ».

La FFBB considère qu’une telle décision aurait pu porter atteinte à l’intégrité et à l’équité de ses compétitions. Le refus de l’engagement de Monaco en NM1 est donc définitif.

Le championnat débutera bien le 18 septembre, comme prévu. La Fédération communiquera la composition des poules dès qu’une décision aura été prise concernant l’engagement de Fos Provence Basket.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes