La FFBB refuse l’engagement de Monaco en Nationale 1 !

Réuni samedi 12 septembre, le Bureau fédéral de la FFBB a décidé de suivre l’avis défavorable rendu par la Commission de contrôle de gestion et de refuser l’engagement de l’AS Monaco Basket SA en Nationale Masculine 1.

Selon la Fédération, le club monégasque n’a pas été en mesure de présenter un dossier permettant de garantir « la sincérité et la fiabilité de la situation financière de la société ». A l’instar des Girondins de Bordeaux en football, on assiste à l’enterrement d’un club historique, de surcroit champion de France en titre !

Des garanties jugées insuffisantes

Après avoir également étudié l’historique du dossier, le Bureau fédéral a estimé qu’il ne disposait pas des garanties nécessaires pour accorder une dérogation à ses propres règlements au nom de « l’intérêt supérieur du basket ».

La FFBB considère qu’une telle décision aurait pu porter atteinte à l’intégrité et à l’équité de ses compétitions. Le refus de l’engagement de Monaco en NM1 est donc définitif.

Le championnat débutera bien le 18 septembre, comme prévu. La Fédération communiquera la composition des poules dès qu’une décision aura été prise concernant l’engagement de Fos Provence Basket.