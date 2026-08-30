La porte se referme à double tour pour l’AS Monaco

D’après Nice Matin, la Fédération Française de Basket-Ball a refusé de reconsidérer le dossier de l’AS Monaco et de le renvoyer devant la chambre d’appel. Selon le quotidien, Monaco n’envisage pas de nouvelle procédure judiciaire, et son exclusion des championnats professionnels est donc actée. Saint-Quentin devrait être repêché en Betclic Élite, tandis que Fos-sur-Mer retrouverait l’Élite 2.

Reste une interrogation : où jouera Monaco la saison prochaine ? Par le petit jeu des chaises musicales, une place devient vacante en Nationale 1, et la Roca Team pourrait donc repartir au troisième échelon du basket français.

Pour Manuchar Markoishvili, le successeur de Vassilis Spanoulis, la priorité est pour l’instant de digérer la nouvelle. « Cette nouvelle est bien sûr très décevante, car je sais tous les efforts déployés par le club pour s’assurer que tout soit réglé », explique-t-il à Nice Matin. « Nous sommes très touchés. Ce n’est pas seulement le club qui ne mérite pas cette issue, ce sont avant tout les gens. »

Comme le CSP Limoges en 2000

La décision est d’autant plus exceptionnelle et difficile à accepter que Monaco sort d’une saison quasi parfaite, conclue par quatre trophées : championnat, Coupe de France, Leaders Cup et Supercoupe de France ! Une situation qui rappelle le sort du CSP Limoges après son triplé historique en 2000.

« Bien sûr que ça fait mal, nous n’acceptons pas cette décision », poursuit Manuchar Markoishvili. « Mais l’histoire, on ne peut pas la changer. Cette saison a été inoubliable, pas seulement grâce aux victoires, mais aussi grâce à l’esprit d’équipe, au soutien et à tous ces souvenirs pour lesquels beaucoup de gens ont fait des sacrifices. »

Le club monégasque doit désormais savoir à quel niveau il évoluera. L’hypothèse d’un redémarrage en Nationale 1 poserait évidemment la question de la construction de l’effectif, au regard des contraintes réglementaires de la division (seuls deux étrangers autorisés…).

Nice Matin indique que plusieurs réunions sont programmées afin de déterminer l’avenir sportif du club. Le temps presse donc toujours pour une Roca Team dont l’effectif avait été construit pour évoluer au plus haut niveau.