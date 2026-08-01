Coup de théâtre : champion de France, l’AS Monaco est exclu de Betclic Elite !

Alors que le plan de reprise porté par Jamal Mashburn semblait devoir sauver le club, l’AS Monaco a finalement été exclue des championnats professionnels par la Chambre d’appel de la FFBB.

Dans un communiqué publié vendredi, la Fédération française de basket a confirmé le refus d’engagement de la «Roca Team» en Betclic Élite et en Élite 2 pour la saison 2026-2027, validant ainsi la décision initiale du Conseil Supérieur de Gestion (CSG).

Entendu le 20 juillet par la Chambre d’appel après avoir contesté sa rétrogradation, Monaco avait obtenu un délai supplémentaire jusqu’au 31 juillet afin de finaliser son projet de reprise et transmettre les dernières garanties financières demandées.

Mais la FFBB indique que le club « n’a pas été en mesure de produire les documents sollicités dans les délais impartis », entraînant automatiquement la confirmation de la sanction.

Cette décision intervient alors que plusieurs médias, dont L’Équipe, annonçaient encore jeudi que le plan de reprise mené par l’ancien All-Star NBA Jamal Mashburn était sur le point d’être validé.

Le projet prévoyait notamment un changement d’actionnaire, la fin de l’ère Aleksej Fedoricsev et un budget fortement revu à la baisse afin d’assurer la pérennité financière du club. Les garanties exigées par les instances n’ont finalement pas été réunies dans les délais.

Un ultime recours reste possible

L’AS Monaco dispose désormais de plusieurs voies de recours. Le club peut saisir le CNOSF, une étape obligatoire avant un éventuel recours devant le tribunal administratif, dans l’espoir de faire annuler cette décision.

En attendant, le champion de France en titre se retrouve sans engagement dans les championnats professionnels français, un scénario inimaginable il y a encore quelques semaines pour une équipe qui venait de réaliser une saison historique sur le plan sportif.

Crédit photo : Euroleague