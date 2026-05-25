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Jamal Mashburn, nouvel atout américain de Monaco ?

Publié le 25/05/2026 à 16:32 Twitter Facebook

Euroleague – Présent à Athènes aux côtés d’Oleksiy Yefimov lors du Final Four, l’ancien All-Star NBA pourrait accompagner la Roca Team dans sa reconstruction financière.

Jamal MashburnLe nom de Jamal Mashburn refait surface dans le basket français. Selon L’Équipe, confirmé par BeBasket, l’ancien ailier des Mavericks, du Heat et des Hornets pourrait intégrer la future gouvernance de l’AS Monaco, si la Roca Team franchit les prochaines étapes de son redressement financier.

Aperçu à Athènes aux côtés du GM Oleksiy Yefimov, Jamal Mashburn aurait fait le voyage depuis Miami pour finaliser des discussions autour d’un rôle de conseiller stratégique. À moyen terme, cette porte pourrait conduire à une implication plus importante, comme investisseur ou actionnaire.

Le profil est intéressant. All-Star en 2003, il est souvent cité parmi les anciens joueurs NBA ayant le mieux réussi leur reconversion, entre concessions automobiles, franchises et immobilier. Un CV qui colle au besoin actuel : attirer des investisseurs capables de sécuriser le projet européen du club de la Principauté.

Mais son nom rappelle aussi un précédent français moins heureux. En 2021, Jamal Mashburn était apparu dans le projet de reprise de Pau-Lacq-Orthez par CounterPointe Sports Group, avec Rick Pitino et Stu Jackson. L’affiche était séduisante, mais l’aventure américaine n’a duré qu’un peu plus d’un an : malgré une belle saison sportive, marquée par la Coupe de France 2022, le club a plongé dans une crise financière avant d’être cédé à Eat4Good.

Avec Jamal Mashburn, la Roca Team tient peut-être une passerelle vers l’écosystème NBA et les capitaux américains. Mais après l’épisode palois, le basket français sait très bien qu’un nom ne suffit pas…

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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