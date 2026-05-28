Gasly, les frères Buss, Francisco… L’Asvel de Tony Parker voit grand !

L’ASVEL va-t-elle changer de dimension ? Alors que Tony Parker sera le prochain coach du club villeurbannais, l’ancien des Spurs serait en train de finaliser un tour de table particulièrement ambitieux. Objectif : faire exploser les moyens du club dès cet été et positionner Lyon-Villeurbanne parmi les places fortes de l’Euroleague.

Selon Eurohoops, Joey et Jesse Buss, anciens dirigeants des Lakers, virés par les nouveaux propriétaires, feraient partie des investisseurs appelés à rejoindre le projet. Un nom qui n’a rien d’anodin : l’arrivée de membres de la famille Buss, associée pendant des décennies à l’une des franchises les plus mythiques de NBA, donnerait une résonance internationale immédiate au projet de Tony Parker, qui vise une place dans la future NBA Europe.

Sylvain Francisco comme tête d’affiche ?

Mais le casting ne s’arrête pas là puisqu’on sait que Pierre Gasly, proche de TP, fait déjà partie du récent tour de table et l’Asvel a publié la liste d’autres investisseurs qualifiés.

Cette montée en puissance, non chiffrée, doit permettre à l’ASVEL de changer radicalement de braquet. Ces dernières saisons, le club rhodanien a régulièrement souffert en EuroLeague, incapable de rivaliser durablement avec les plus grosses armadas européennes.

Avec un budget appelé à grimper fortement, l’ambition est claire : sortir des bas-fonds du classement, attirer des joueurs d’un autre calibre et rendre le projet à nouveau crédible sur la scène continentale.

Ainsi, Basket Europe évoque la venue d’Armoni Brooks, Frank Ntilikina, David Lightly et même Sylvain Francisco avec un contrat monstrueux : 7 millions d’euros sur deux ans !