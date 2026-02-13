Matchs
NBA
Matchs
NBA

Tony Parker, coach de l’ASVEL la saison prochaine ?

Publié le 13/02/2026 à 10:21 Twitter Facebook

Tony Parker envisagerait de s’installer sur le banc de l’ASVEL dès la saison prochaine. Après un premier pas avec l’Equipe de France U17, le président villeurbannais accélère sa reconversion…

Tony ParkerEt si la prochaine étape de la reconversion de Tony Parker se faisait… à domicile ? Selon Le Progrès, l’ancien meneur des Spurs, actuel président de l’ASVEL, envisagerait de s’auto-nommer coach du club dès la saison prochaine, prenant la suite de Pierric Poupet, dont le contrat arriverait à son terme en fin d’exercice.

Il faut dire que depuis plusieurs mois, Tony Parker multiplie les pas vers le « banc de touche ». À l’automne, sa nomination comme sélectionneur de l’Equipe de France U17 a ainsi été la première étape.

« J’avais beaucoup parlé de cette nouvelle carrière avec mon père. Comment je la commence. Et ça nous paraissait logique, à tous les deux, de commencer par l’Equipe de France et une Equipe de France jeunes. J’ai donc postulé pour le poste de coach de l’équipe de France U17. Et, comme un symbole, le jour de l’anniversaire de mon père, le 15 octobre, la Fédération Française de Basket m’a appelé et m’a dit que j’avais le job », racontait-il alors.

Reste que passer d’une sélection de jeunes à un club de premier plan, surtout dans un contexte où l’ASVEL cherche de la stabilité, n’est pas simple comme première expérience du coaching. D’autant que Tony Parker ne serait pas un simple entraîneur, c’est le président-propriétaire qui reprendrait la main directement sur le terrain…

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a toutefois filtré mais Tony Parker était cette semaine à New York, où il a pu recevoir les conseils en matière de coaching de Mike Brown, l’actuel entraîneur en chef des Knicks.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes