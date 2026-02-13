Tony Parker, coach de l’ASVEL la saison prochaine ?

Et si la prochaine étape de la reconversion de Tony Parker se faisait… à domicile ? Selon Le Progrès, l’ancien meneur des Spurs, actuel président de l’ASVEL, envisagerait de s’auto-nommer coach du club dès la saison prochaine, prenant la suite de Pierric Poupet, dont le contrat arriverait à son terme en fin d’exercice.

Il faut dire que depuis plusieurs mois, Tony Parker multiplie les pas vers le « banc de touche ». À l’automne, sa nomination comme sélectionneur de l’Equipe de France U17 a ainsi été la première étape.

« J’avais beaucoup parlé de cette nouvelle carrière avec mon père. Comment je la commence. Et ça nous paraissait logique, à tous les deux, de commencer par l’Equipe de France et une Equipe de France jeunes. J’ai donc postulé pour le poste de coach de l’équipe de France U17. Et, comme un symbole, le jour de l’anniversaire de mon père, le 15 octobre, la Fédération Française de Basket m’a appelé et m’a dit que j’avais le job », racontait-il alors.

Reste que passer d’une sélection de jeunes à un club de premier plan, surtout dans un contexte où l’ASVEL cherche de la stabilité, n’est pas simple comme première expérience du coaching. D’autant que Tony Parker ne serait pas un simple entraîneur, c’est le président-propriétaire qui reprendrait la main directement sur le terrain…

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a toutefois filtré mais Tony Parker était cette semaine à New York, où il a pu recevoir les conseils en matière de coaching de Mike Brown, l’actuel entraîneur en chef des Knicks.