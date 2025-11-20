La nouvelle direction des Lakers se sépare des fils de Jerry Buss !

Il n’y a pas qu’à Dallas que ça bouge en coulisses puisque ESPN révèle que la nouvelle direction des Lakers a décidé de se séparer de Joey et Jesse Buss, les fils de l’ancien propriétaire Jerry Buss, décédé en 2013.

Les deux frères ont confirmé leur départ à ESPN. « Nous sommes extrêmement honorés d’avoir fait partie de cette franchise pendant les vingt dernières saisons », écrivent-ils dans un communiqué. « Merci à la Laker Nation d’avoir soutenu notre famille à chaque étape. Nous aurions souhaité que les choses se passent autrement dans la manière de terminer cette aventure avec l’équipe. Dans des moments comme celui-ci, nous aimerions pouvoir demander à notre père ce qu’il en penserait. »

Seule Jeanie Buss sauve sa tête

Jesse Buss occupait le poste de directeur du scouting de l’équipe, et il a eu le nez de trouver un joueur comme Austin Reaves ou Jordan Clarkson, tandis que Joey Buss était le président de l’équipe de G-League, les South Bay Lakers. ESPN précise que les deux hommes conserveront des parts minoritaires dans la franchise.

La vente des Lakers par la famille Buss au propriétaire des Los Angeles Dodgers, Mark Walton, pour 10 milliards de dollars, a été finalisée le 30 octobre, et leur soeur, Jeanie, va rester en poste au moins jusqu’en 2030. Mais son pouvoir ne lui a pas permis de maintenir ses deux frères en poste.

La réorganisation de l’organigramme sera sans doute large chez les « Purple & Gold » puisqu’une grosse partie du département scouting a été poussé dehors, toujours selon les informations d’ESPN…