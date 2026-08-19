Face au refus de Jeanie, la famille Buss persiste et signe

La vente estivale et rapide des Lakers, pour 12.5 milliards de dollars, provoque une scission au sein de la famille Buss. Tandis que cinq membres – Johnny, Jimmy, Janie, Joey et Jesse – veulent vendre leurs parts, une seule résiste à cette volonté : Jeanie Buss.

Pour rappel, le « Buss Family Trust » possède 17.8% de la franchise et s’il cède, alors les nouveaux propriétaires, Josh Kushner et Bob Iger, qui ont acheté autour de 65% des Lakers, se retrouveraient avec quasiment 83% de la franchise. Surtout, et c’est pourquoi Jeanie Buss mène ce combat, la fille du mythique propriétaire Jerry perdrait alors son statut à la tête de la franchise, qu’elle avait négocié jusqu’en 2030 avec Mark Walter, désormais ex-propriétaire après un an seulement.

Aussi, elle n’a pas voté pour la vente des Lakers. Mais sa famille contre-attaque, en insistant sur sa volonté de vendre et en l’annonçant publiquement.

« Les Lakers n’ont jamais été une simple équipe de basket. Ils ont été l’un des plus grands privilèges de notre vie », déclare la famille Buss dans un communiqué adressé à ESPN. « Notre priorité a toujours été ce qu’on estimait être le mieux pour les Lakers, pour les fans qui supportent cette franchise depuis des générations et pour l’ensemble de la communauté de Los Angeles. Johnny, Jimmy, Janie, Joey et Jesse ont pris la décision de vendre le reste des parts détenues par la famille, et nous restons unis dans cette décision. Nous avons l’intention d’aller de l’avant de manière réfléchie, respectueuse et en suivant la procédure appropriée. »

Jeanie Buss n’étant pas d’accord, notamment avec la dernière phrase du communiqué, la bataille ne fait que commencer à Los Angeles…

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