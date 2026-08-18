LA Lakers : Jeanie Buss conteste la vente des dernières parts de sa famille

La famille Buss n’en a visiblement pas terminé avec ses déchirements autour des Lakers. Quelques heures après l’annonce de la décision de cinq des six enfants de Jerry Buss de vendre les 17,8% encore détenus par le « Buss Family Trust », Jeanie Buss a décidé de contester ce vote.

D’après ESPN, son avocat Adam Streisand a adressé une lettre aux autres membres de la famille afin de leur demander de ne pas donner suite à cette décision. Au cœur du conflit : le contrôle des Lakers et, plus précisément, la possibilité pour Jeanie Buss de rester « governor » de la franchise.

Plus tôt dans la journée, la famille avait pourtant annoncé son intention de céder ses dernières parts à Josh Kushner et Bob Iger, sur la base d’une valorisation de 12,5 milliards de dollars, identique à celle obtenue par Mark Walter lors de son récent accord.

« Nous avons décidé, en tant que famille, de vendre les parts restantes du Buss Family Trust au groupe de Bob Iger dans le cadre de la transaction en cours », avait expliqué la famille dans un communiqué. « Nous aimons les Lakers, leurs fans et nous continuerons à soutenir Los Angeles, mais il est temps de saisir cette opportunité pour tourner la page et partir avec élégance pendant que nous le pouvons encore. »

Jeanie Buss pourrait perdre le contrôle des Lakers

Sauf que Jeanie Buss n’est pas d’accord. Selon son avocat, une décision de justice datant de 2017 empêcherait une telle vente sans l’accord des trois co-administrateurs du trust : Jeanie, Janie et Joey Buss.

Surtout, Adam Streisand estime que les administrateurs sont tenus de conserver au minimum 15% du capital de la franchise afin de permettre à Jeanie Buss de rester propriétaire de contrôle des Lakers. Une vente de l’intégralité des 17,8% encore détenus par la famille pourrait donc lui faire perdre ce statut.

Son avocat prévient ainsi que toute tentative visant à faciliter la transaction pourrait constituer une « violation du trust », un « manquement au devoir fiduciaire », voire un « outrage au tribunal ».

Jeanie Buss est la seule des six enfants de Jerry Buss à ne pas avoir voté en faveur de la vente. Selon ESPN, elle n’aurait d’ailleurs pas répondu au vote familial. Son avocat exige désormais que ses frères et sœurs réaffirment publiquement qu’elle reste la propriétaire de contrôle des Lakers et qu’ils ne donnent aucune suite à ce vote concernant les 17,8%.

La situation est d’autant plus délicate que Jeanie Buss disposait d’un accord avec Mark Walter lui garantissant de rester à la tête de la franchise jusqu’en 2030. Bob Iger avait indiqué la semaine dernière qu’il comptait respecter cet engagement, tout en laissant une porte ouverte : « Si quelque chose change, alors quelque chose change. »

Les deux dirigeants se sont d’ailleurs rencontrés en fin de semaine dernière afin d’évoquer la transition.

Une réunion qui aurait inquiété les autres enfants Buss

Le vote familial aurait en réalité commencé mardi dernier, avant même l’accord conclu entre Mark Walter, Josh Kushner et Bob Iger.

Selon ESPN, Joe McCormack, vice-président des finances des Lakers, avait convoqué la veille une réunion d’urgence avec les enfants Buss afin d’évoquer la dissolution du trust familial et la possibilité de bloquer les participations de la famille pendant quatre ans au sein d’un nouveau trust.

À ce moment-là, il n’aurait pas été question de la vente imminente des parts de Mark Walter à Josh Kushner et Bob Iger. Mais cette réunion aurait suffisamment inquiété plusieurs membres de la famille pour relancer les discussions autour d’une vente totale.

Quelques mois plus tôt, seuls trois enfants Buss avaient voté pour céder leurs parts. Cette fois, deux autres ont rejoint le camp des vendeurs, Jeanie Buss étant la seule à ne pas approuver l’opération.

Une nouvelle bataille familiale se dessine donc autour d’une franchise que Jerry Buss avait achetée en mai 1979. Depuis, les Lakers ont remporté onze titres NBA sous le contrôle de la famille, dont le dernier en 2020.

Après plus de quatre décennies à Los Angeles, la famille Buss semblait ainsi sur le point de quitter définitivement les Lakers. Mais Jeanie Buss n’a visiblement pas l’intention de laisser cette page se tourner aussi facilement.

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