Nick Smith Jr. quitte bel et bien la NBA pour le Real Madrid

C’est officiel, Nick Smith Jr. choisit l’Europe pour se relancer. Comme cela avait été anticipé, l’arrière a signé au Real Madrid, où il découvrira l’Euroleague la saison prochaine.

À 22 ans, il s’apprête à connaître sa toute première expérience en dehors des États-Unis. Choisi en 27e position à la Draft 2023, sa carrière avait démarré aux Hornets, qui l’ont coupé en septembre 2025 après deux saisons.

S’il a ensuite atterri aux Lakers, il n’a pas été conservé par la franchise cet été. Cela, malgré de jolies performances, avec notamment une pointe à 25 unités contre Portland, et de très bonnes moyennes en G-League (19.7 points, 5 passes décisives et 3,7 rebonds en presque 30 minutes à 49.8% au tir).

Désormais en Espagne, il rejoint une escouade remplie d’anciens joueurs de la Grande Ligue, avec notamment les Français Théo Maledon, Olivier Sarr et Timothé Luwawu-Cabarrot. Ou encore Damian Jones.

« Ne nous attendons pas à ce qu’il mette 35 points »

Au sein de cet effectif fourni, le natif de Jacksonville devra rapidement trouver son rôle. Arrière porté sur le scoring, qui a avoisiné les 10 points de moyenne en NBA lors de sa saison sophomore, il devra désormais s’adapter à un basket et à un rôle différents. Mais Pedro Martinez, son entraîneur, n’a pas voulu faire de plan sur la comète.

« Ça va être sa première expérience en dehors des États-Unis et on va devoir l’accompagner pour qu’il comprenne que les choses se passent différemment ici », a prévenu le tacticien. « Ne nous attendons pas à ce qu’il mette 35 points tous les soirs. On veut une équipe cohérente et imprédictible qui ne repose pas que sur un ou deux joueurs. »

Nick Smith Jr. arrive en tout cas dans un contexte particulièrement exigeant. Le club madrilène sortant de sa première saison blanche depuis 15 ans, la pression est immense autour des joueurs et du nouveau coach, qui doivent viser ni plus ni moins que le titre en Euroleague ainsi qu’en championnat.