L’éruption bienvenue de Nick Smith Jr. pour les Lakers

« J’ai dit aux gars avant le match : ‘On a assez de ressources dans ce vestiaire pour gagner ce match.' » S'il savait que ses Lakers avaient les moyens de l'emporter à Portland, malgré les absences conjuguées de Luka Doncic, Austin Reaves et LeBron James, JJ Redick ne savait peut-être pas pour autant qui allait prendre les choses en main.

En l'occurrence, Deandre Ayton et Rui Hachimura ont répondu présent avec respectivement 29 et 28 points. Mais la surprise de la soirée côté Lakers est venue d'un joueur beaucoup moins attendu : Nick Smith Jr..

« J'ai trouvé que D.A. et Rui avaient été supers offensivement pour nous toute la soirée, mais Nick Smith, en seconde mi-temps, a simplement pris le contrôle du match. On avait besoin de sa gestion du ballon et de ses mouvements ce soir. Honnêtement, c’était le match parfait pour lui », résume le coach.

Parfait dans le sens où il a su prendre l'avantage sur la défense d'en face, avec son « petit cinq », changeant en permanence sur les écrans. « Quand tu joues un match comme ça, tu en viens à te demander si tu peux battre ton défenseur en un-contre-un. Une fois que nos gars ont arrêté d’essayer de jouer le ‘pick-and-roll' en début de match et se sont dit : ‘Je vais juste battre mon homme, créer l’avantage, et on jouera à partir de là', on a réussi à le faire à plusieurs reprises en seconde mi-temps. »

Son analyse vaut particulièrement pour son arrière remplaçant qui a passé sa soirée à battre Jrue Holiday et les autres défenseurs des Blazers pour se créer son tir en périphérie.

« Mes coéquipiers ne savaient pas vraiment qui j’étais »

« J’ai compris ça en regardant les vidéos, en voyant ce qu’ils allaient me donner ce soir, je devais juste y aller et exécuter. Surtout s’ils jouent en ‘drop' (‘coverage' avec l'intérieur qui flotte en tête de raquette pour contenir l'accès au cercle) pendant 48 minutes, il faut envoyer à 3-points, ou que les autres gars puissent pénétrer et se créer des ouvertures », livre Nick Smith Jr, titulaire d'un modeste « two-way contract » et arrivé sur la pointe des pieds à Los Angeles après avoir été coupé par les Hornets en septembre.

Le jour du « media day » avec les Lakers, « mes coéquipiers ne savaient pas vraiment qui j’étais », rapporte le joueur de 21 ans. Après un match comme celui-ci, ses partenaires risquent moins de passer à côté. En 27 minutes en sortie de banc, il a signé 25 points (10/15 aux tirs dont 5/6 de loin) avec 6 passes (3 ballons perdus). À quelques unités de son record en carrière à 28 unités.

Cette performance « signifie beaucoup. J’ai la chance d’être dans cette position. J’ai un bon groupe autour de moi, un bon staff technique. Chaque jour, j’apprends. Mes coéquipiers veulent que je sois moi-même. »

« Je ne peux pas vraiment me mettre à la place de quelqu’un en two-way contract. Il y a eu des moments, au début de ma carrière, où on t’appelle et tu dois performer. Et franchement, j’ai beaucoup d’empathie pour un gars qui se retrouve dans ce genre de situation et qui doit répondre présent pour qu’on ait une chance de gagner. Et il a été incroyable. Vraiment très courageux, très fort mentalement de venir faire ça ce soir », termine JJ Redick.

Nick Smith, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 51 14 39.1 43.2 86.7 0.4 1.1 1.4 1.2 1.1 0.2 0.8 0.1 5.9 2024-25 CHA 60 23 39.1 34.0 93.5 0.2 1.9 2.1 2.4 1.3 0.3 1.4 0.1 9.8 2025-26 LAL 2 15 27.3 16.7 66.7 0.0 2.0 2.0 2.0 1.5 0.0 1.5 0.5 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.