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Olivier Sarr se rapproche du Real Madrid

Publié le 23/07/2026 à 16:26 Twitter Facebook

Euroleague – Après quatre saisons en NBA et de nombreux passages en G-League, le pivot français de 27 ans pourrait découvrir l’Europe sous le maillot du Real Madrid.

Olivier SarrLe Real Madrid pourrait accueillir un nouveau Français. Selon El Español, le club espagnol est proche d’un accord avec Olivier Sarr, le grand frère d’Alexandre.

Non drafté en 2021 après ses passages par Wake Forest et Kentucky, l’intérieur de 2m13 a disputé 50 rencontres NBA avec le Thunder et les Cavaliers, pour 4.7 points et 3.4 rebonds de moyenne. En mars, il avait décroché un « two-way contract » à Cleveland.

Absent durant toute la saison 2024/25 à cause d’une rupture du tendon d’Achille, Olivier Sarr s’est relancé cette saison entre les Raptors 905 et le Cleveland Charge. En 32 matchs de G-League, il a compilé 13.4 points, 7.3 rebonds et 1.4 contre de moyenne, à 57% au tir et 44% à 3-points.

Son profil de pivot mobile et capable d’écarter le jeu renforcerait une raquette déjà occupée par Walter Tavares, tandis qu’Usman Garuba poursuit sa convalescence après sa propre rupture du tendon d’Achille.

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