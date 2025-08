Olivier Sarr invité au camp d’entraînement des Raptors

Le contingent de joueurs français en NBA va peut-être continuer de s'étoffer ! Les Raptors ont en effet annoncé hier la signature d'Olivier Sarr (26 ans, 2m08), le grand frère d'Alexandre.

Les trois « two-way contracts » étant déjà pourvus à Chucky Hepburn, Alijah Martin et Ulrich Chomche, il s'agit d'un contrat « Exhibit 10 », comme celui de David Roddy. De quoi lui permettre de participer au camp d'entraînement des Raptors et pourquoi pas de gagner sa place, et c'est déjà une très bonne nouvelle alors que l'intérieur sort d'une année blanche due à une rupture du tendon d'Achille.

Un coup à jouer derrière Jakob Poeltl ?

Les trois saisons précédentes lui avaient permis de gagner en expérience en G-League avec un dernier exercice 2023/24 à 14 points, 13 rebonds, 1.9 passe décisive et 2.2 contres en moyenne sur 18 matchs avec l'Oklahoma City Blue, et également quelques apparitions en NBA au sein du Thunder (46 matchs en trois saisons).

De retour d'une longue convalescence, le grand frère d'Alexandre Sarr va avoir l'occasion de montrer qu'il a retrouvé ses capacités et qu'il peut apporter dans la rotation d'une équipe NBA. Derrière Jakob Poeltl, la hiérarchie n'est pas encore arrêtée et il aura une carte à jouer. Rendez-vous est pris pour le camp d'entraînement fin septembre !

Olivier Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 22 19 57.4 44.8 82.8 1.6 2.7 4.2 0.9 2.4 0.3 1.0 0.7 7.0 2022-23 OKC 9 13 50.0 12.5 71.4 1.3 2.1 3.4 0.4 1.9 0.1 0.4 0.6 4.0 2023-24 OKC 15 7 57.9 33.3 66.7 0.7 1.7 2.4 0.1 1.2 0.0 0.2 0.5 2.3 Total 46 14 56.0 37.2 76.5 1.2 2.3 3.5 0.5 1.9 0.2 0.6 0.6 4.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.