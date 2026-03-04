Matchs
Olivier Sarr décroche un « two-way contract » à Cleveland

L’intérieur français de 2m13 (27 ans) évoluait jusque-là en G-League, du côté des 905 Raptors, et profite de la place libérée par Darius Brown II pour intégrer l’effectif des Cavs.

Olivier SarrL’heure est peut-être enfin venue pour Olivier Sarr de goûter à nouveau à la NBA, à Cleveland. Les Cavs viennent en effet de l’engager en « two-way contract » pour terminer la saison après avoir coupé l’arrière Darius Brown II, qui occupait précédemment le poste, aux côtés de l’ailier Riley Minix et de l’ailier fort Tristan Enaruna.

Sans franchise depuis son passage au camp d’entraînement de Toronto — il avait été coupé avant le début de saison — le grand frère d’Alex Sarr s’est relancé en G-League, chez les 905 Raptors. En 36 matchs, il y a compilé 12 points et 7 rebonds en 24 minutes de moyenne, de quoi se remettre en vitrine et rester prêt à saisir une opportunité.

Reste que sa dernière apparition en NBA commence à dater. C’était en avril 2024 avec Oklahoma City, franchise où il a alterné NBA et G-League entre 2021 et 2024. Avec 46 matchs NBA au compteur, il arrive à Cleveland avec un profil clair : un pivot de grande taille, plutôt mobile, capable de rendre des services sur des séquences courtes.

Les Cavaliers jouent ici la carte de la sécurité en ajoutant un poste 5 supplémentaire pour épauler une raquette déjà fournie, autour du quatuor Larry Nance Jr – Evan Mobley – Thomas Bryant – Jarrett Allen.

Olivier Sarr Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 OKC 22 19 57.4 44.8 82.8 1.6 2.7 4.2 0.9 2.4 0.3 1.0 0.7 7.0
2022-23 OKC 9 13 50.0 12.5 71.4 1.3 2.1 3.4 0.4 1.9 0.1 0.4 0.6 4.0
2023-24 OKC 15 7 57.9 33.3 66.7 0.7 1.7 2.4 0.1 1.2 0.0 0.2 0.5 2.3
Total   46 14 56.0 37.2 76.5 1.2 2.3 3.5 0.5 1.9 0.2 0.6 0.6 4.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

