Nick Smith Jr. proche de quitter la NBA pour le Real Madrid

À seulement 22 ans, Nick Smith Jr. pourrait déjà traverser l’Atlantique. Selon Chema de Lucas, relayé par Sportando, l’ancien arrière des Lakers serait en négociations très avancées avec le Real Madrid. Hoops Rumors évoque également un accord désormais proche.

Le 27e choix de la Draft 2023 est libre depuis la fin du mois de juin, lorsque les Lakers ont décidé de ne pas activer leur option sur son contrat pour la saison 2026/27.

Une décision qui mettait fin à une aventure d’un an à Los Angeles. Coupé par les Hornets en septembre 2025 après ses deux premières saisons NBA à Charlotte, Nick Smith Jr. avait rejoint les Lakers via un « two-way contract ».

Il avait notamment profité des nombreuses absences californiennes pour se faire remarquer avec 25 points sur le parquet des Blazers, dont un excellent 5/6 à 3-points. Une performance qui avait permis à l’ancien d’Arkansas de rappeler ses qualités de scoreur.

Utilisé plus sporadiquement par la suite, il avait néanmoins suffisamment convaincu la franchise pour être promu dans l’effectif principal juste avant les playoffs, afin de devenir éligible pour la postseason.

Un potentiel offensif à exploiter

En 30 rencontres de saison régulière avec les Lakers, Nick Smith Jr. a finalement compilé 6.2 points en seulement 12.5 minutes, avec 43.5% de réussite aux tirs et surtout 39.5% derrière l’arc.

Son potentiel offensif s’est davantage exprimé en G-League. En 18 matchs avec les South Bay Lakers, l’arrière tournait à 19.7 points, 5.0 passes et 3.6 rebonds en un peu moins de 30 minutes, à 49.8% de réussite aux tirs.

Plutôt que d’attendre un nouveau « two-way contract », une invitation à un camp ou une place au bout d’un banc NBA, Nick Smith Jr. pourrait donc choisir un tout autre défi. Le Real Madrid lui offrirait immédiatement l’occasion de découvrir l’Euroleague au sein de l’un des clubs les plus prestigieux du continent.

Le club madrilène n’hésite d’ailleurs pas à regarder du côté de la NBA et de la G-League cet été puisqu’il a déjà recruté le Français Olivier Sarr, lui aussi passé par la Grande Ligue et sa ligue de développement.

Nick Smith Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 51 14:18 39.1 43.2 86.7 0.4 1.1 1.4 1.2 1.1 0.2 0.8 0.1 5.9 2024-25 CHA 60 22:49 39.1 34.0 93.5 0.2 1.9 2.1 2.4 1.3 0.3 1.4 0.1 9.9 2025-26 LAL 30 12:30 43.5 39.5 73.3 0.1 0.7 0.8 1.0 0.9 0.3 0.7 0.1 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.