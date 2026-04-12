LA Lakers : Nick Smith Jr. promu pour les playoffs

Lonzo Ball ou Cole Anthony. Voilà des « free agents » que les Lakers pouvaient engager pour remplacer Kobe Bufkin afin d’occuper la 15e place de leur effectif en playoffs. Finalement, comme les Celtics ou les Raptors, la direction a opté pour une solution interne, et l’heureux élu est Nick Smith Jr.

Signé en « two-way contract », l’ancien arrière des Hornets a sans doute gagné sa place la semaine dernière en plantant 11 points face au Thunder, puis 12 points face aux Warriors. Gros attaquant, il pourrait donner un coup de main sur une courte séquence, en attendant le retour de Luka Doncic, puis celui d’Austin Reaves.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Nick Smith Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 51 14:18 39.1 43.2 86.7 0.4 1.1 1.4 1.2 1.1 0.2 0.8 0.1 5.9 2024-25 CHA 60 22:49 39.1 34.0 93.5 0.2 1.9 2.1 2.4 1.3 0.3 1.4 0.1 9.9 2025-26 LAL 29 12:19 43.3 40.0 73.3 0.1 0.7 0.8 1.0 1.0 0.3 0.7 0.1 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.