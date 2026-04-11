Les Lakers vont signer un joueur supplémentaire

À l’instar des Sixers, et d’autres formations, les Lakers ont attendu la date-butoir de vendredi pour se séparer d’un joueur. En l’occurrence, ESPN annonce qu’il s’agit de Kobe Bufkin, l’ancien 15e choix de la Draft 2023.

L’ancien des Hawks a passé la majeure partie de la saison avec les South Bay Lakers en G-League, où il a été sélectionné dans le deuxième cinq de la saison après avoir tourné à 24.8 points, 4.1 passes et 4 rebonds de moyenne.

Ce départ offre donc la possibilité aux Lakers de recruter un joueur en prévision des playoffs, et même si aucun nom ne circule, on imagine qu’il s’agira d’un arrière pour compenser les absences de Luka Doncic et Austin Reaves.

Deux possibilités s’offrent aux dirigeants. La première est de transformer un « two-way contract » en vrai contrat, et on pense alors à Nick Smith Jr., qui vient de signer 11 points face au Thunder, puis 12 points face aux Warriors.

L’autre solution est de signer un « free agent », sans club depuis le 1er mars. Vu le profil recherché, Lonzo Ball ou Cole Anthony pourraient faire l’affaire.