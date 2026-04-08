G-League | Killian Hayes dans le deuxième meilleur cinq de la saison

Recruté par les Kings courant février, Killian Hayes avait tapé dans l’œil des dirigeants californiens grâce à ses performances en G-League, sous les couleurs du Cleveland Charge, la franchise affiliée aux Cavaliers.

Dans l’antichambre de la NBA, le Français affichait 23.1 points, 8.3 passes, 3.9 rebonds et 1.7 interception de moyenne (sur 32 minutes et à 47% au shoot). Convié au All-Star Weekend en février, notamment grâce à ses cartons au scoring (40 points) ou à la création (18 passes décisives), il avait aussi été élu Joueur de la semaine en janvier.

En récompense de toutes ses bonnes prestations, Killian Hayes a donc été retenu dans la « All-NBA G-League Second Team ». Comprenez-la le deuxième meilleur cinq de la saison, alors que le MVP Mac McClung a intégré le premier et que Ron Harper Jr. a été nommé dans le troisième.

Bien installé dans la rotation des Kings

Une petite récompense pour le meneur de 24 ans, qui en avait obtenu une bien plus grosse en mars, en s’installant à Sacramento pour deux ans. Sa deuxième année est toutefois en option pour le 7e choix de la Draft 2020.

« C’est pour cette raison que j’ai travaillé toute l’année : revenir dans la ligue. Je suis vraiment très reconnaissant. Passer d’un contrat de dix jours à un contrat pour le reste de la saison… Je suis juste reconnaissant d’être ici et pour tout ça » se réjouissait-il. « Il faut simplement faire confiance au processus. On travaille tous énormément, les dirigeants le voient et ils nous donnent ensuite beaucoup de confiance pour aller sur le terrain, être nous-mêmes et jouer dur. Je pense que ça joue un grand rôle dans notre réussite, surtout pour nous les jeunes joueurs. »

Depuis qu’il a quitté la G-League et rejoint les Kings, Killian Hayes souffle le chaud et le froid, alignant des chiffres de 5.3 points, 3.6 passes et 2.4 rebonds comme remplaçant (sur 17 minutes).

Certes maladroit (31% au shoot dont 27% à 3-pts), le gaucher profite de la fin de saison en roue libre des Kings pour afficher sa création et sa défense. Même si son intersaison s’annonce encore remplie d’incertitudes…

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 25:46 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 24:57 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28:21 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24:00 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BKN 6 27:00 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0 2025-26 SAC 20 16:27 28.9 24.5 93.8 0.2 2.2 2.4 3.6 1.4 0.7 1.2 0.2 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.