Killian Hayes nommé « Joueur de la semaine »… en G-League !

Non loin de la NBA, Killian Hayes cartonne en G-League avec le Cleveland Charge.

Killian Hayes en G-LeagueQuelques semaines après s’être illustré par un « game winner », Killian Hayes  se distingue une fois de plus en G-League, avec un titre de « Player of the Week » (pour la période du 19 décembre au 4 janvier) !

Invaincu sur ses quatre derniers matches avec le Cleveland Charge, le Français a cumulé des statistiques de 26.3 points, 9.3 passes, 5.3 rebonds, 2 interceptions et 1 contre de moyenne. À 50% au shoot (dont 36% à 3-points) et 77% aux lancers-francs.

Passé tout près d’un « triple-double » la semaine dernière (28 points, 10 passes et 9 rebonds), le meneur avait fait encore mieux trois jours auparavant, avec 34 points et 9 passes décisives.

Libéré par les Cavaliers avant la reprise, Killian Hayes a depuis choisi de rester aux États-Unis et, à 24 ans passés, il se régale de plus en plus dans l’antichambre de la NBA, au sein de la franchise affiliée aux Cavs. De quoi lui permettre d’être appelé par une équipe de la Grande Ligue, d’ici la fin de la saison ?

Killian Hayes Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8
2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9
2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3
2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9
2024-25 BRK 6 27 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Florian Benfaid
