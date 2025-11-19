Killian Hayes signe un panier de la victoire en G-League

Libéré par les Cavaliers avant le début de saison, Killian Hayes a joué son premier match en G-League avec l’équipe affilée à la franchise NBA de l’Ohio, le Cleveland Charge. Et on peut affirmer qu’il n’a pas manqué son rendez vous, face au Sioux Falls Skyforce.

Le meneur de jeu a non seulement inscrit 17 points à 7/14 au shoot, puis délivré 7 passes et volé 3 ballons, en 24 minutes, mais il a surtout inscrit le panier de la victoire.

Les deux équipes sont à égalité dans les dernières secondes quand Killian Hayes obtient le ballon, pénètre et shoote à un mètre du cercle. Le ballon tombe dedans et Cleveland s’impose 139-137.

Ses coéquipiers Tristan Enaruna (29 points, 11 rebonds), Luke Travers (26 points) et Chris Livingston (22 points) ont également brillé, mais moins que, en face, Ethan Thompson, auteur de 44 points à 6/12 à 3-pts, 10 passes et 6 rebonds.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BRK 6 27 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.