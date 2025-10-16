Les Cavaliers se séparent de Killian Hayes

Retour à la case départ pour Killian Hayes. Recruté par les Cavaliers le mois dernier, pour participer à leur « training camp », le voilà maintenant libéré à seulement une semaine de la reprise, nous indique Hoopshype. Après trois matchs de présaison (pour 4 points, 1.3 passe et 1 interception de moyenne, à 29% de réussite au shoot…).

Selon toute vraisemblance, le Français devrait toutefois rester dans l'Ohio, car il est désormais attendu au sein de leur franchise de G-League, le Cleveland Charge. En attendant une nouvelle opportunité en NBA, cinq ans après y avoir été drafté par Detroit en 7e position ?

À 24 ans, et après avoir refusé des offres en provenance de l'Europe (ASVEL…) pendant l'été, Killian Hayes va en tout cas devoir se montrer patient, comme ce fut le cas la saison dernière.

Relancé par les Nets en février, mais coupé dix jours plus tard, il avait auparavant passé le plus clair de son temps en G-League, avec les Long Island Nets (pour 20.7 points, 7.6 passes, 5.5 rebonds et 2.4 interceptions de moyenne).

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BRK 6 27 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.